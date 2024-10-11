Следите за руками! Министр обороны выдал купленные китайские дроны за боснийские

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Заместитель председателя Совета министров Боснии и Герцеговины и министр обороны, бошняк Зукан Хелез презентовал на Зеницкой торговой ярмарке (ZEPS) беспилотники Tayan-1 производства Центра технических технологических испытаний Сараево. Однако впоследствии выяснилось, что машины были закуплены у гонконгской компании Jinzhuo Industry Limited.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», еще в июле в ходе «испытательных полетов» Tayan-1 на полигоне Хелез, комментируя предложение Республики Сербской о «мирном разводе» сербского и бошнякско-хорватского энтитетов, назвал дрон «лучшим пенициллином от разводов, причём отечественного производства».

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«Мы импортируем некоторые детали из некоторых стран, в конце концов, всё собирается вместе, как Mercedes. Нашей разработкой уже заинтересовались две страны, которые хотят, чтобы мы её экспортировали им, одна из них — Катар, другая — одна из стран бывшего Советского Союза. Эти дроны производятся легально, мы хотим на этом заработать», – говорил тогда Хелез.

Но боснийскому порталу Klix удалось выяснить, что так называемый Tayan-1 на самом деле является дроном семейства Loong. После обращения в китайскую компанию журналисты получили подтверждение, что это именно тот тип дрона. После чего они обратились за разъяснениями к директору Центра технических и технологических испытаний Сараево, Асиму Хаджичу, который заявил, что произошла ошибка.

«Дроны были закуплены в Турции, привезены в Боснию и Герцеговину и собраны. Они должны были послужить демонстрацией того, что мы скоро начнем производство дронов», – попытался оправдаться Хаджич.

Klix несколько раз пытался связаться с самим Зуканом Хелезом, но тот не отвечал на сообщения и звонки журналистов.

«Не вызывает сомнений то, что эти дроны уже давно находятся в серийном производстве, но в Китайской Народной Республике. Хелез так и не объяснил публике, где находятся давно анонсированные им боснийские дроны, где их производят в Боснии и Герцеговине, с какими компаниями и странами заключены экспортные контракты», – пишет портал.