Следком наносит мощный удар по российскому гей-лобби

02.10.2020, Москва, Елена Острякова

Следственный комитет России планирует серию задержаний и арестов мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации, которые усыновили детей, рожденных суррогатными матерями. Аресты планируются в рамках уголовного дела о торговле детьми.

Об этом со ссылкой на источник в СК РФ сообщает ТАСС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Информатор агентства пояснил, что эти мужчины, по мнению правоохранительных органов, не имели пава пользоваться услугами суррогатных мам, «так как у них нетрадиционная сексуальная ориентация». В связи с этим СК РФ планирует предъявить им обвинение в торговле детьми.

Ранее в рамках расследования уголовного дела следователи провели изъятие документов у компаний «Росюрконсалтинг» и «Европейские суррогатные технологии», которые оказывали услуги суррогатного материнства, начиная с 2014 года.

По словам адвоката Игоря Трунова, в настоящее время силовики преследуют десятерых одиноких отцов. Кроме того, в рамках этого дела уже арестованы семеро фигурантов; один из них отправлен под домашний арест, а еще один подозреваемый сумел выехать в Прагу и в настоящее время объявлен в федеральный розыск.

Зампред Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина направила Генпрокуратуре письмо с просьбой не допустить изъятия детей у мужчин, прибегавших к услугам суррогатного материнства.

«Ребята ни в чем не виноваты, в сложившейся ситуации наш долг — защитить их от бесправия и мракобесия», — заявила Пушкина.

Политолог-либерал Станислав Белковский размышляет, сможет ли дать отпор государству влиятельное в России гей-лобби.

«Гей-лобби в РФ весьма могущественное. Однако слабость его состоит в том, что открытых влиятельных геев – очень мало. Нынешние гонения на геев – суррогатных отцов – ярко выраженный прецедент неприкрытой государственной гомофобии. Что же теперь скажет гей-лобби, которое столь обильно представлено во всех ветвях власти, а также в руководстве некоторых крупнейших госкомпаний? Опять будет надеяться на строго избирательное, как принято в нашей стране, применение репрессивных мер? По принципу “ну нас-то точно не тронут”?», – провоцирует Белковский.

Известно, что с помощью суррогатных матерей завели детей эстрадные певцы Филипп Киркоров и Сергей Лазарев.

На днях православная общественность добилась, чтобы в «Госуслугах» убрали графу о замене паспорта по причине смене пола.

«Благодарим за понимание и за то, что нас, здоровое и консервативное большинство, которое проголосовало за поправки в Конституцию, утверждающие традиционные ценности, услышали. За то, что услышали нашего Президента, который накануне в очередной раз и внутри страны, и с трибуны ООН призывал: необходимо внимательно относиться к тому, что говорят и думают люди, важно слышать их. Надеемся на дальнейшее конструктивное взаимодействие. Трудимся на благо великой Российской державы. И во славу Божью», – написала в своем телеграм-канале радиоведущая Анна Шафран.