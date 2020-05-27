27.05.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Военные преступления, Вооруженные силы, Донбасс, Россия, Украина
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Следком возбудил очередное дело против ВСУ за обстрел мирных жителей


В России возбудили новые уголовные дела по фактам обстрела Донбасса 19 и 25 мая.

Об этом заявили в Следственном комитете РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только за последние несколько недель военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований произвели обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Еленовке, Горловке, Гольмовском, Золотом-5, Донецком. В результате были уничтожены либо частично разрушены не менее 200 жилых домов, а также 27 объектов гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения», – отметили в СК.

По данным ведомства, 25 мая 2020 года военнослужащие 28 отдельной механизированной бригады ВСУ, которой командует полковник Максим Марченко, произвели прицельный артиллерийский обстрел поселка городского типа Александровки Петровского района города Донецка. В результате преступных действий разрушены 6 жилых домов.

А в ходе обстрела военнослужащими ВСУ объектов гражданской инфраструктуры на улице Ленина поселка Еленовка Волновахского района ДНР 19 мая получила ранение 59-летняя мирная жительница.

По данным фактам в отношении украинских военнослужащих, в том числе и в отношении Марченко, возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации). Ранее следствием установлена причастность Марченко к другим аналогичным преступлениям и гибели гражданского населения Донбасса.

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