Следком займется симферопольским чиновником, устроившим смертельное ДТП

Любовь Смирнова.  
19.09.2023 09:36
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Происшествия, Россия, Скандал


Дело о смертельном ДТП, которое в ночь на 8 сентября устроил бывший глава Общественного совета Симферополя и экс-депутат Олег Щербаков, перейдет под контроль Следственного комитета.

Такое поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дело о смертельном ДТП, которое в ночь на 8 сентября устроил бывший глава Общественного...

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По факту аварии, которую устроил бывший «регионал» Щербаков на улице Киевская в Симферополе, органами внутренних дел было возбуждено уголовное дело. Щербаков выехал на встречную полосу, где протаранил два автомобиля. Водитель одного из них скончался в больнице спустя двое суток.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению Следственного комитета ходатайствовать о передаче данного уголовного дела в свое производство», – говорится в сообщении СК.

Прежде историю с ДТП подняли в программе «Малахов» на телеканале «Россия». Выяснилось, что Щербаков уже давно злоупотребляет алкоголем, пьяным садится за руль и убежден в своей безнаказанности. С дочерью погибшего в результате ДТП Петра Лесика связывалась мать бывшего депутата, а не он сам. Якобы он тоже сильно пострадал в результате аварии и находится в больнице, хотя, со слов очевидцев трагедии, пытался сбежать с места ДТП и всем грозил устроить неприятности.

Бывшая помощница чиновника Елена рассказала, что Щербаков нередко злоупотреблял спиртным и водил на работу девушек. Но, по словам матери виновника ДТП, он сильно переживал развод, что и стало причиной злоупотребления алкоголем.

До 2014 года Щербаков возглавлял фракцию Партии регионов в Джанкойском горсовете, откуда попытался стартовать в Госсовет Крыма от «Партии Родина», но проиграл, и оказался на посту Общественного совета Симферополя. В 2020 году Щербаков решил взять в помощники экс-участника проекта «Дом-2» Глеба Жемчугова (Клубничку), чтобы тот занялся информационной политикой и формированием общественного мнения.

Назначение вызвало столь широкий резонанс, что «Клубничка» покинул пост. Но тягу к экспериментам Щербакова оценили в Общественной палате Крыма, и в феврале прошлого года бывший джанкойский «регионал» вошел в состав ОП, оставив Общественный совет Симферополя на попечение Александру Юрьеву.

Щербаков стал советником председателя Общественной палаты Крыма по информационной политике, и в духе протежируемого «Клубнички» устроил ОП информационную бомбу со смертельным исходом.

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