Следом за газом на Украине стремительно дорожают продукты питания

12.09.2021 16:43 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

На Украине в течение года цены на продукты питания выросли более чем в полтора раза.

Об этом сообщили в эфире телеканала «Первый независимый», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, оказалось, что по состоянию на третье сентября по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сахар на Украине подорожал на 75%, масло – на 70%, лук – на 56%, свекла – на 49%, и мясо птицы – на 29%.

По мнению сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, рост цен связан в первую очередь с подорожанием природного газа.

«Сейчас газ для промышленности и бизнеса подорожал очень существенно. Он сейчас составляет порядка двадцати гривен за куб. Это примерно в пять раз больше, чем осенью прошлого года. Естественно, всё это отражается на стоимости производства, в том числе и продуктов питания. А социальные стандарты точно не поспевают за ростом цен на продукты питания», – сказал Марунич.