Следом за США от Украины отвернётся Британия – киевский политолог

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В течении следующего полугода Британия может также стремительно сократить помощь Украине, как это сделали в США.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» завил политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас снова нарушились отношения с США, потому что они не дают на оружие, деньги, пока нет решения Конгресса о выделении Украине средств. Но свято место пусто не бывает, и Украина надеется, что ей нова будет помогать Великобритания. И Великобритания, судя по всему, помогает. Причём, достаточно активно. Норвегия помогает нам. То есть, реально можно говорить о том, что британская карта снова более активна», – сказал политолог.

Однако он отметил, что весной 2024 года в Британии пройдут парламентские выборы, которые могут в корне изменить ситуацию.

«Я так понимаю, сейчас они пытаются показать хоть какой-то результат. Но если весной премьером станет, например, лидер лейбористов, не факт, что Великобритания будет и дальше играть эту игру. Скорее всего, уйдёт в отставку архитектор этой войны Ричард Мур, шеф MI6. И тогда может оказаться действительно очень сложная ситуация для Украины», – резюмировал Бондаренко.