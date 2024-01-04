Следом за США от Украины отвернётся Британия – киевский политолог

Вадим Москаленко.  
04.01.2024 21:23
  (Мск) , Киев
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деньги, Дзен, Дипломатия, Запад, Политика, Украина


В течении следующего полугода Британия может также стремительно сократить помощь Украине, как это сделали в США.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» завил политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В течении следующего полугода Британия может также стремительно сократить помощь Украине, как это сделали...

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«У нас снова нарушились отношения с США, потому что они не дают на оружие, деньги, пока нет решения Конгресса о выделении Украине средств. Но свято место пусто не бывает, и Украина надеется, что ей нова будет помогать Великобритания.

И Великобритания, судя по всему, помогает. Причём, достаточно активно. Норвегия помогает нам. То есть, реально можно говорить о том, что британская карта снова более активна», – сказал политолог.

Однако он отметил, что весной 2024 года в Британии пройдут парламентские выборы, которые могут в корне изменить ситуацию.

«Я так понимаю, сейчас они пытаются показать хоть какой-то результат. Но если весной премьером станет, например, лидер лейбористов, не факт, что Великобритания будет и дальше играть эту игру.

Скорее всего, уйдёт в отставку архитектор этой войны Ричард Мур, шеф MI6. И тогда может оказаться действительно очень сложная ситуация для Украины», – резюмировал Бондаренко.

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