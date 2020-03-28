Следователей по делу маньяка Ткача «декоммунизировали и люстрировали»

28.03.2020, Киев, Игорь Петров

Следственная группа Генпрокуратуры Украины, которая расследовала преступления серийного убийцы Сергея Ткача и одновременно освобождала из тюрем тех, кого осудили за его преступления, попала под люстрацию, которую проводила в правоохранительных органах постмайданная власть.

Об этом в эфире канала «Эхо Киева» сообщил бывший заместитель генерального прокурора Украины, депутат ВР Ренат Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас маньяки перевелись в стране? Их нет больше? У нас совершаются убийства на сексуальной почве? Кто-то этим занимается? Вот известный маньяк, убийца Ткач, больше ста убийств. Он признался – больше ста. Это дело расследовала Генеральная прокуратура, я руководил подозрением следственным когда это происходило.

Так вот, по делу Ткача, который признался в совершении более 100 убийств. Он бывший милиционер, владеющий методиками противоразыскной деятельности. 25 лет он убивал женщин, маленьких девочек на территории Украины. 25 лет он это делал, больше ста убийств. И за совершение этих ста убийств были осуждены больше 10 человек, за преступления, которые люди не совершали.

Следственная группа, которая была у меня в подчинении, работала по двум направлениям. Первое направление – это расследование преступлений Ткача, а второе направление – освобождение из тюрем тех, кого осудили за преступления Ткача. Представляете? Вот работает в прокуратуре две группы: одна сажает Ткача в тюрьму, а вторая вытаскивает из тюрем тех, кого осудили за убийства, совершённое Ткачом.

А как их осудили за эти убийства? Сотрудники милиции вместе с прокурорами, выбивая показания, ломая людям судьбы, сажали в тюрьмы невиновных людей за убийства.

Сидит человек в тюрьме осужденный, отбывает наказание, а мы выявляем, что это убийство совершил Ткач, а человек сидит по сфабрикованному следователями прокуратуры и операми МВД обвинению.

Но для того, чтоб человека из тюрьмы вытащить, нужно сломать приговор, который вступил в законную силу. Нужно найти вновь открывшиеся обстоятельства, установленные приговором суда факт, чтобы через Верховный суд поломать приговор и вытащить из тюрьмы. Так вот мы эту работу проводили несколько лет, и часть людей мы не смогли освободить, потому что один повесился, другой умер в тюрьме от заболевания крови, которое в тюрьме и получил, кто-то сошел с ума.

Это же все было! Более того, у этих мерзавцев оборотней в погонах хватало совести «повесить» некоторые убийства на родственников убитых. Мы столкнулись с фактом, когда несовершеннолетнего парня, 15-летнего, из школы вытащили, надели на него наручники за убийство и изнасилование собственной сестры. И вот он отправился в тюрьму за убийство и изнасилование собственной сестры, которого не совершал. Это убийство совершил этот Ткач. Осталось только до сойти с ума – родителям, родственникам, одноклассникам… а парню этому самому не надо было сойти с ума после всего это?

И вот фактически прокуратура тогда занималась расследованием этого дела по двум направлениям. Мы вытаскивали из тюрьмы незаконно осужденных, мы посадили в тюрьму этого Ткача, и мы посадили в тюрьму милиционеров и прокуроров которые сажали людей по сфабрикованным обвинениям. Вот эта работа была, тогда ее заклеймили позором и «декоммунизировали» нас, люстрировали и все… Вот мы занимались этой работой.

Все говорят – прокурор сажает. Но в нашей работе был очень много фактов, когда мы вытаскивали из тюрем незаконно осужденных и людей, как на себя взяли чужое преступление в силу разных причин. Об этом мало кто говорит. Вы слышали об этом в течение последних шести лет? О таких вот случаях, о такой работе?

Мы только и слышим: «порошенко-морошенко-пашинский-янукович»… вот за этой всей возней у нас потерялась профессиональная работа. У нас потерялись люди, которые имеют совесть имеют честь, достоинство, у которых есть стержень в жизни, которые идут по жизни используя или применяя правило которыми научила мама, школа, комсомол в конце концов», – сказал Кузьмин.