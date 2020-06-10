Следствие по делу рейса МН-17 окончательно превратилась в фарс

10.06.2020

Поутихшие было фейкомёты «независимого расследования» из Bellingcat и The Insider вновь принялись выдавать на-гора горячечный бред под соусом доказательств. Заскучавшие за холодную зиму-весну опарыши получили свежую порцию корма от канализаторов из СБУ и их хозяев.

На этот раз фальсификаторы решили не мелочиться, выставляя виновниками гибели малайзийского «боинга» людей из Народного ополчения Донбасса, задавшись амбициозной целью – одним махом скомпрометировать высокое должностное лицо ФСБ России – руководителя погранслужбы генерал-полковника Андрея Бурлаку.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Фальсификаторы Bellingcat, ссылаясь на «разведывательные материалы» СБУ, а также данные на некие анонимные интернет-источники , сообщили о «перехвате телефонных переговоров» первого заместителя руководителя погранслужбы ФСБ России, генерал-полковника Андрея Бурлака, который якобы контролировал завоз вооружения на территорию ДНР и ЛНР, включая комплексы ПВО «Бук».

«Этот генерал ФСБ является самым высокопоставленным российским чиновником, который предоставляет наибольший интерес в уголовном расследовании крушения MH17», – заявляется в пасквиле.

А, поскольку, кнопкодавы из Bellingcat экспертными ресурсами не обладают, верификацию «перехватов» для них якобы выполнили специалисты Национального центра медиа и криминалистики Университета Колорадо, а также литовский Центр судебной экспертизы, что само по себе примечательно.

Кроме генерала ФСБ, наёмные геббельсята взялись скомпрометировать и руководство российского Крыма, как соучастников «российской агрессии против Украины в Донбассе».

Судя по тому, сколько информ-помоек, включая дочерние ресурсы «Радио Свобода», одновременно подняли вонь в медиапространстве, акция была хорошо срежиссирована.

Забавно, что помойка The Insider в качестве доказательной базы оперирует «совершенно секретными документами» погранслужбы ФСБ РФ, выполненными в виде файлов MS Word, в которых приводится служебная переписка между директором ФСБ Бортниковым, главой российских пограничников Бурлакой и другими высокопоставленными лицами, причём сам источник вброса признаёт, что без подписей и печатей верифицировать сей «документ» чрезвычайно сложно.

Однако из «документа» становится понятным, почему генерал Бурлака привлёк к себе внимание СБУ и её кураторов. Судя по всему, под руководством главного пограничника России был разработан и реализован комплекс агентурных и оперативно-боевых мероприятий по разработке лидеров и наиболее отмороженных членов украинских и крымско-татарских националистических мероприятий, а также вооружённых экстремистских организаций для нейтрализации угроз внешней безопасности России.

Что, в общем, понятно, поскольку с весны 2014 года российско-украинская граница и, особенно, её крымский участок, стали объектами повышенного внимания российских спецслужб.

Похоже на то, что генерала Бурлаку свидомые фальсификаторы взялись замазать из чувства досады, поскольку граница на замке и никакая бандеровская крыса на российскую землю не прошмыгнёт.

Сравнение оригинала голоса генерала Бурлаки с «радиоперехватом» СБУ проходил по методике, вполне допустимой для диванных аналитиков и абсолютно неприемлемой для экспертного сообщества.

Так, «инсайдеровцы» и «беллингкэтовцы» раздобыли коротенький отрывок интервью генерала Бурлаки, данное им в 2013 году оренбургскому телеканалу и сравнили его с голосом «Владимира Ивановича», взятых из записей «Избушки», где высокий начальник упоминает Бортникова, Суркова, руководство ДНР, поставки оружия и другую интересующую украинскую «безпеку» информацию.

В качестве другого образца голоса генерала Бурлаки был взят из документального фильма о границе телеканала «Звезда» от 1 июня 2018 года.

Нанятый литовец, выдаваемый за сотрудника Центра судебной экспертизы, вывел «коэффициент соответствия» аудиообразцов в 94%, без колебаний заявив: на всех записях фигурирует генерал Бурлака – и точка!

«Экспертизой» и исходными материалами заинтересовались власти Малайзии, давно требующие от голландской прокуратуры и объединённой следственной группы прекратить демагогию и начать искать истинных виновных, а не тех, на кого указывает перст Вашингтона.

Образцы «радиоперехвата» СБУ попали в руки к старшему следователю по цифровой экспертизе Акашу Розену из малайзийской компании OG IT Forensic Service. Эксперт сделал однозначный вывод: СБУ и Bellingcat оперируют фальшивкой, состоящей из множества склеек:

«Это отредактировано. Уровень шумов отличается от этого аудиотрека. Вы видите этот аудиотрек, уровень шумов в этой части отличается. Здесь ниже, а здесь выше», – рассказывает Розен в документальном фильме-расследовании голландского режиссёра Макса ван дер Верфа, посвящённому обстоятельствам авиакатастрофы борта МН-17.

Также эксперт отметил, что фальсификаторы комбинировали слияние аудио с удалением отдельных фрагментов аудиозаписей.

Немецкий эксперт Норман Риттер также подтвердил, что аудиозаписи, представленные СБУ, фальсифицированы:

«Я нашел всего девять манипуляций. Здесь много редактирования. И я действительно сомневаюсь в подлинности этих записей», – заявляет специалист.

Но наиболее существенное обстоятельство в трагедии рейса МН-17 заключается в том, что, чем дальше длится следствие, тем больше из-за этого грязного дела высовываются уши США.

Так, официальные представители Нацбеза и армии Малайзии уже открытым текстом заявляют, что ФБР всеми правдами и неправдами пытается заполучить чёрные ящики МН-17, полученные в результате спецоперации малайзийских военных в Донбассе.

Руководивший операцией полковник Мохаммед Сакри в фильме Макса ван дер Верффа сообщает, что ему и его коммандос удалось первыми прибыть на место катастрофы, несмотря на препоны, чинимые властями Украины и США.

Помощь в поисках чёрных ящиков малайзийцам оказали ополченцы НОД, а после церемонии передачи ящиков в Донецке, на самописцы началась настоящая охота сотрудниками СММ ОБСЕ и ФБР США.

Характерно также, что США отказались предоставить следственным органам Нидерландов секретные спутниковые снимки пуска ракеты по МН-17, на что очень рассчитывали в суде, открывшимся в марте этого года в строго охраняемом судебном комплексе «Схипхол» Амстердама.

В общем, дело, тянущееся почти шесть лет, разваливается на глазах. На вторую сессию суда не явился ни один из четырёх подозреваемых, следствие оперирует топорной «липой» из сарая СБУ, Малайзия отказывается считать Россию виновной в трагедии рейса МН-17, несмотря на грубое давление, США также не стремятся прояснить ситуацию, располагая спутниковыми разведданными.

По-видимому, правы наблюдатели, которые считают, что провокация со сбитым малайзийским «боингом» должна была иметь далеко идущие последствия, направленные на разгром народного ополчения Донбасса, ввод в Юго-Восточную часть Украины большого контингента войск НАТО с целью блокады российского Крыма по всей протяжённости северного Причерноморья и украинского берега Азовского моря.

Трагедия окончательно превратилась в фарс, поскольку действия следствия и «добровольных помощников» окончательно свелись к поиску доказательств вины России любым путём, и никого на Западе не интересует правда о сбитом малайзийском «боинге», за исключением безутешных родственников погибших пассажиров…