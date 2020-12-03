Следствие пресекло попытку мошенничества бывшего главы ЦАР на президентских выборах

03.12.2020, Банги, Иван Добровольский

Конституционный суд Центральноафриканской Республики лишил Франсуа Бозизе права баллотироваться на пост президента после выявления фальсификации в документах, предоставленных им для регистрации в качестве кандидата, сообщает FederalCity.ru.

Следственная комиссия выявила, что для него была составлена справка, содержащая заведомо ложную информацию о том, Бозизе находился в ЦАР с осени 2019 года. Документ составил старейшина деревни Гага, находящейся вблизи города Босанго в префектуре Уам. При этом известно, что бывший президент вернулся на территорию республики 16 декабря 2019 года.

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Конституция ЦАР гласит: гражданин республики, желающий участвовать в выборах президента, должен проживать на территории страны непрерывно как минимум один год. Причем год должен пройти до момента подачи документов на регистрацию претендента, которая в этом году велась с 1 по 10 ноября 2020 года.

Экс-глава государства пробыл в республике немногим больше 10 месяцев назад, следовательно, он не имеет права участвовать в выборах президента.

Франсуа Бозизе стал президентом ЦАР в результате военного мятежа. Он возглавлял страну в течение 10 лет с 2003 по 2013 годы, но сам был свергнут бойцами коалиции «Селека» под предводительством Мишеля Джотодиа. После побега из страны Бозизе находится под санкциями ООН.

До президентских выборов в республике Конституционный суд также не допустил Армела Сайо, Жан-Мишеля Мандабу, Бертнана Кембу и Фредди-Михаэля Гансасуа.

Сторонники Бозизе угрожали мятежом, если их лидеру не дадут участвовать в выборах, но Конституционный суд был непоколебим. И его твердое решение говорит, что в ходе президентских выборов в ЦАР всё будет происходить согласно закону. Это стало еще одним шагом республики к возрождению демократии.