Следствие собрало улики на месте взрыва в Крыму. Можно начинать субботник

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В Новофедоровке сегодня проходит масштабный субботник по разбору завалов после взрывов на аэродроме «Саки» 9 августа. Следственный комитет закончил сбор материалов, и можно приступать к уборке выбитых оконных рам и дверей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Более 400 волонтеров вместе с коммунальными службами занимаются расчисткой поселка от осколков, кусков битого шифера и пластика, остатков облицовки фасадов. В поселке организован штаб, когда жители обращаются за помощью. В первую очередь необходимо восстановить кровли, поскольку на полуострове ожидают грозовые дожди. На эти работы и на остекление домов деньги выделит республиканский бюджет. Компенсации начнут выплачивать во второй половине августа.

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«Вся команда сработала в полном объеме и работы уже все запущены, – рассказал «Крым 24» председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. – Сегодня у нас проходит субботник, он партийный. Здесь люди из Евпатории, из Сакского района. Команда очень мощная, мы за день все сделаем сегодня. Главная цель – убрать осколки стекла, потому что они представляют опасность для детей, убрать шифер и мусор из подъездов. Жители очень активно подключились. Хорошая получилась командная работа».

Демонтажем поврежденных взрывом балконов и оконных рам занимаются специалисты республиканской службы «Крым-Спас». Опасно нависающие конструкции срезают. Больше других пострадало военное общежитие, которое находится неподалеку от аэродрома. Его будут восстанавливать и готовить к отопительному сезону.

По мере восстановления домов возобновляют подачу газа. Большинство домов уже подключены к газо- и электроснабжению.

«На сегодня мы практически полностью восстановили воду, газ и электроснабжение. Осталось буквально два дома закрыть по газу. Я думаю, что до завтрашнего вечера эти вопросы мы полностью снимем», – заверил глава администрации Сакского района Владимир Сабивчак.

Напомним, серия взрывов на аэродроме «Саки» произошла 9 августа. По информации Миноброны РФ на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов.

Среди гражданских лиц 14 человек получили травмы и 1 погиб. В основном люди поранились разбитым стеклом и кусками шифера, разбросанных взрывной волной. Оперативное вмешательство потребовалось только одному человеку, остальных отпустили домой после обработки ран.

Пляж Новофедоровки с отдыхающими