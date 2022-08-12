Следствие собрало улики на месте взрыва в Крыму. Можно начинать субботник

12.08.2022  13:54 (Мск), Саки
Любовь Смирнова.  
Просмотров: 1320
 
Дзен, Крым, Происшествия, Россия


В Новофедоровке  сегодня проходит масштабный субботник по разбору завалов после взрывов на аэродроме «Саки» 9 августа. Следственный комитет закончил сбор материалов, и можно приступать к уборке выбитых оконных рам и дверей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Более 400 волонтеров вместе с коммунальными службами занимаются расчисткой поселка от осколков, кусков битого шифера и пластика, остатков облицовки фасадов.  В поселке организован штаб, когда жители обращаются за помощью. В первую очередь необходимо восстановить кровли, поскольку на полуострове ожидают грозовые дожди. На эти работы и на остекление домов деньги выделит республиканский бюджет. Компенсации начнут выплачивать во второй половине августа.

В Новофедоровке  сегодня проходит масштабный субботник по разбору завалов после взрывов на аэродроме «Саки»...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Вся команда сработала в полном объеме и работы уже все запущены, – рассказал «Крым 24» председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. – Сегодня у нас проходит субботник, он партийный. Здесь люди из Евпатории, из Сакского района. Команда очень мощная, мы за день все сделаем сегодня. Главная цель – убрать осколки стекла, потому что они представляют опасность для детей, убрать шифер и мусор из подъездов. Жители очень активно подключились. Хорошая получилась командная работа».

Демонтажем поврежденных взрывом балконов и оконных рам занимаются специалисты республиканской службы «Крым-Спас». Опасно нависающие конструкции срезают. Больше других пострадало военное общежитие, которое находится неподалеку от аэродрома. Его будут восстанавливать и готовить к отопительному сезону.

По мере восстановления домов возобновляют подачу газа. Большинство домов уже подключены к газо- и электроснабжению.

«На сегодня мы практически полностью восстановили воду, газ и электроснабжение. Осталось буквально два дома закрыть по газу. Я думаю, что до завтрашнего вечера эти вопросы мы полностью снимем», – заверил глава администрации Сакского района Владимир Сабивчак.

Напомним, серия взрывов на аэродроме «Саки» произошла 9 августа. По информации Миноброны РФ на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов.

Среди гражданских лиц 14 человек получили травмы и 1 погиб. В основном люди поранились разбитым стеклом и кусками шифера, разбросанных взрывной волной. Оперативное вмешательство потребовалось только одному человеку, остальных отпустили домой после обработки ран.

Пляж Новофедоровки  с отдыхающими

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть