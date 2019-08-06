Следствие занялось тайным отдыхом Порошенко на Мальдивах по чужому паспорту
Государственное бюро расследований по заявлению юриста Андрея Портнова расследует факт организации незаконной переправки через государственную границу Украины пятого президента Петра Порошенко и членов его семьи по поддельным документам, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
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В пресс-службе ведомства уточнили, что дело касается скандального отдыха Порошенко на Мальдивах.
В частности, следователи ГБР проверят информацию о незаконной переправке Порошенко через госграницу с использованием поддельных документов.
“Будет выяснено возможное внесение должностными лицами государственных таможенных и пограничных органов в официальные документы заведомо ложных сведений с целью обеспечения пересечения границы”, – говорится в сообщении.
Досудебное расследование начато по признакам уголовных преступлений предусмотренных ч.1 ст.366 УК (служебный подлог), ч.1 ст.332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч.4 ст.358 УК (использование заведомо поддельного документа).
5 августа заместитель главы администрациии президента Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил в своем Telegram-канале, что ГБР открыло производство относительно Порошенко из-за его заявления. “с целью определить новые офшоры, собственность, активы и счета Порошенко и его окружения, вчера мы сообщили о новой уголовной инициативе по факту организации незаконного пересечения границы и поездки близких к Порошенко лиц в 2018-м году по чужим паспортам на Мальдивский архипелаг. Сегодня Государственное бюро расследований нашло достаточными изложенные нами факты и зарегистрировало уголовное производство сразу по трём статьям Уголовного кодекса Украины”, – написал Портнов.
По его словам, факты, установленные в этом уголовном деле являются “не только самодостаточными для уголовного преследования фигурантов, но и вспомогательными, направленными на идентификацию их ранее неизвестных активов и раскрытие более масштабных фактов воровства и мародёрства. Ждём активных следственных действий, допросов и судебных решений”, – добавил Портнов.
Напомним, в бытность президентом Петр Порошенко в начале 2018 года тайно отдыхал на Мальдивах. На пресс-конференции в феврале 2018 года президент уверял, что вопреки информации расследователей из программы “Схемы” он пересекал границу во время поездки на Мальдивы по собственному паспорту и фамилии, пройдя регистрацию у пограничников, а все средства, потраченные на самолет и отель, задекларирует в течение трех недель.
По подсчетам журналистов, Порошенко потратил на тайный отпуск, по меньшей мере, 500 тысяч долларов.
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