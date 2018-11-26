«Следующая фаза конфликта вспыхнет в Донбассе» – украинский нардеп

26.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Повышение рейтинга президента РФ Владимира Путина не было целью «агрессии» в Керченском проливе, более того, к весне стоит ждать новой эскалации уже со стороны ЛДНР.

Об этом на своей странице в Facebook заявил депутат Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» Вадим Денисенко, передаёт корреспондент «ПолитНавинатора».

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«Я категорически не согласен с теми экспертами, которые видят в нынешней эскалации желание Путина поднять свой рейтинг. На самом деле, он у него выше 60%, и в ближайшее время никаких выборов не будет. Эта версия, как минимум, не является важнейшей для РФ. Россияне специально обострили ситуацию, показывая не столько своему избирателю, сколько ЕС и США, что они плевать хотели на будущие заявления и угрозы. Де-факто, Лавров, который сказал о прохождении точки невозврата, сказал о РФ, что теперь они готовы к любым открытым действиям на территории Украины», – сообщил депутат.

Следующую острую фазу конфликта, по мнению киевского депутата, стоит ожидать к весне, и её катализатором станут ДНР и ЛНР, которым помогут ВС России.

«Как по мне, сценарий, который можно прогнозировать, следующий: сейчас ситуация будет подогреваться в СМИ определенный период времени, но в относительно краткосрочной перспективе ситуация может быть несколько нестабильна. Но ближе к весне мы снова можем получить острую фазу. Катализатором следующей эскалации должны стать «легитимные» ДНР и ЛНР, и здесь могут включиться регулярные войска РФ, которые придут на помощь «молодым республикам». По сути, тактика или даже стратегия Путина будет заключаться в «принуждении Украины к правилам РФ», – резюмировал Денисенко.