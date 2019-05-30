«Следующая Рада будет ватной и реваншистской» – Билецкий

30.05.2019, Киев, Максим Карпенко

В новом состав Верховной рады, переизбранной на внеочередных выборах, будут преобладать противники постмайданной политики.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил основатель неонацистского батальона «Азов», депутат Верховной рады Андрей Билецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам националиста, центристы и радикалы там будут в меньшинстве.

«Следующий парламент будет наполовину, это понятно, реваншистским, наполовину в прямом смысле слова ватным. И там центристам не так уж много мест. И будут, безусловно, представлены национальные силы, и они не будут консолидироваться вокруг Порошенко», – заявил Билецкий.