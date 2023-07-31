Следующая война – «железо против мяса»

Елена Острякова .  
31.07.2023 21:48
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Искусственный интеллект – это «оружие, которое можно сравнивать с ядерным», и оно и еще будет вводиться по обе стороны фронта.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Эмпатия Манучи» заявила основатель и президент компании Cognitive Pilot Ольга Ускова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Искусственный интеллект – это «оружие, которое можно сравнивать с ядерным», и оно и еще...

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«Сейчас мы находимся, если провести исторические параллели, даже не в 41-м году, а в 39-м. Весь этот мировой замес только начинается. Будет колониальная война. Те, у кого есть машины, будут порабощать тех, у кого их нет. Железо против мяса. Человек всегда проиграет», – сказала Ускова.

Она рассказала, как в 2019 году российские разработчики предложили подписать хартию о неиспользовании определенного уровня технологий искусственного интеллекта в летальных вооружениях. Ее подписали 40% мировых компаний, но «Гугл» отказался, сославшись на договор с Пентагоном.

«Тема такого оружия – это следующие 15 лет. Как только ты сможешь перевести свою войну в дистанционный режим, ты сидишь на берегу моря и нажимаешь кнопочки, только это не игра, а люди. А все происходит за несколько тысяч километров. Там льется кровь и зачищается территория. Это лучше, чем ядерная бомба с ее радиацией. Роботы поубивают всех, а территория останется. Чем плохо. Придут, трупы захоронят – и живи нормально. Это война более страшная», – заключила Ускова.

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