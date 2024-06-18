Следующее мирное предложение Путина будет включать Николаев и Одессу

Максим Столяров.  
18.06.2024 18:30
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Николаев, Общество, Одесса, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В отличие от Украины, Россия каждый раз выдвигает предложения о урегулировании конфликта, опираясь не на свои «иллюзорные хотелки», вроде «границ 1991 года», а на реальное положение дел на земле.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В отличие от Украины, Россия каждый раз выдвигает предложения о урегулировании конфликта, опираясь не...

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«В 2014 году мы обращаемся к руководству Украины, чтобы она признала Крым частью России и завершила конфликт. Не соглашается. 2015 год – признать Крым частью России и предоставить Донбассу широкую автономию, и завершить конфликт миром. Украина отказывается. 2022 год – обращаемся к Киеву признать Крым и Донбасс частью России, обеспечить сухопутный коридор в Крым. Отказываются.

В 2024 обращаемся к руководству Украины признать Крым, Донбасс, Херсонскую и Запорожскую область частью России и завершить конфликт миром. Украина отказывается.

То есть каждое следующее наше предложение опирается на обстановку на земле. Не просто какие-то наши иллюзорные хотелки, как у Украины – мы хотим границы 1991 года. Все наши предложения основаны на сегодняшнем положении на земле», – подчеркнул Коц.

Он добавил, что неслучайно Владимир Путин перед тем, как на прошлой неделе озвучивал условия, снова провёл этот экскурс в историю.

«Он показал, что на каждом этапе этого противостояния мы были готовы к переговорам, и мы до последнего пытались решить этот конфликт дипломатическим путём. Конечно, это всё было в преддверии швейцарской конференции, которая закончилась пшиком. Но в целом я считаю, что следующее предложение уже может содержать и требования вывести войска из-под Николаева и Одессы, если для этого будут созданы условия на земле», – предположил военкор.

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