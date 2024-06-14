Следующее наступление Украины может быть сделано «натовским сапогом»

У Украины нет возможности проводить очередное наступление на Россию, но сделано это может быть регулярными войсками НАТО. Причем, в этом случае предшествовать этому будет масштабная воздушная операция Альянса.

Об этом в эфире канала «Красная линия» заявил в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Украинские вооруженные силы в настоящее время ни по моральному состоянию, ни по составу вооружения, ни по выучке личного состава вести наступление не могут. Поэтому, если и готовится наступление, то это наступление будет именно войск НАТО, причем, регулярных войск НАТО – это надо четко понимать. Далее – заявка о том, что пять стран готовы предоставить свою территорию для действий авиации F-16 на территории Украины, конечно, не говорит о том, что эти самолеты в количестве 60 штук что-то серьезно изменят на нашей линии фронта. Не изменят 60 штук, они будут нейтрализованы. Да, они смогут нанести какие-то удары, но это будет некритично. Учитывая, что уже готовит поставку самолетов дальнего радиолокационного дозора Швеция, я констатирую: там готовится крупномасштабная воздушная операция, которая по мнению НАТО может обеспечить завоевания господства в воздухе. Вот – смысл всего этого дела. Там будет не 60 самолетов, а, вероятнее всего, 600. Вот о чем идет речь. Если до этого дело дойдет, то это 100% – открытое, прямое столкновение со странами НАТО», – заявил Сивков.