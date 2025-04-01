Следующие условия России будут хуже и затронут Одессу – эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если нынешние условия России по прекращению огня на Украине не будут выполнены, то следующие будут еще хуже.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил украинский политолог Павел Щелин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Эксперт считает, что нет риска коллапса российской экономики, а РФ способна на резервах вытянуть еще «год-два».

«В то время, как у его [президента РФ]оппонентов и время поджимает, и ресурсы кончаются. Если говорить, что в случае Украины это, прежде всего, демографический мобилизационный ресурс. То есть он видит, что в Украине есть кризис мобилизации, структурный. В России этого кризиса нет. Поэтому он оценивает свои шансы крайне хорошо», – – отметил политолог.

При этом он говорит, что испугать россиского лидера вряд ли можно.

«Путин абсолютно серьезно считает, что его июньский ультиматум – это абсолютно лучшее предложение для Запада и Украины, которое они могут принять, и если они до мая его не примут, то следующее предложение будет хуже. Мы вспоминаем его мы вспоминаем его речь на РСПП, союзе промышленников и предпринимателей, где было прямо сказано, что если не принимается это предложение, то в следующем – Одесса.

И важно заметить, впервые по сути Путиным был поставлен вопрос о ликвидации украинской государственности после 1991 года», – резюмировал Щелин.