«Следующий этап – ядерный взрыв»: украинский эксперт пророчит апокалипсис

Анатолий Лапин.  
08.06.2023 15:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Сюжет дня, Украина


В случае эскалации ситуации Россия может устроить учения стратегических ядерных сил с применением ядерной боеголовки на полигоне на Новой Земле. Это станет сигналом для Запада о том, что такое оружие может быть задействовано в зоне конфликта.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае эскалации ситуации Россия может устроить учения стратегических ядерных сил с применением ядерной...

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По мнению Старикова, по Украине бить ядерным оружием Россия не будет, исключением может стать только попытка ВСУ прорваться к Крыму.

«Следующий этап – будет ядерный взрыв на полигоне Новая Земля. Это следующий этап. Я просто прогнозирую, если это произошло в их стратегии. А потом уже – связанное с применением где-то на театре военных действий. Но, опять же, на Украине тактическое ядерное оружие они применять не будут – все, что касается ядерного оружия – это отношения на европейском театре, связанные со странами НАТО. Не по Украине, в их доктрине этого нет.

Но за исключением Крыма, еще раз говорю, за исключением Крыма. Крым – это отдельная история, можно посвятить отдельную передачу, почему они будут за это драться вплоть до применения ядерного оружия. А сама по себе та территория до 24 числа 02.22 никакого этого у них в доктрине не написано. А Крым – это 2014-й год, это уже отдельная тема», – заявил Стариков.

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