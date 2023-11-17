Следующий год станет годом принуждения Украины к реальности – член союза психотерапевтов

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Следующий год станет для Украины годом принуждения к реальности.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил украинский психолог, член Украинского союза психотерапевтов Всеволод Зеленин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Зеленина, уже сейчас началось зондирование почвы на предмет сокращения или отказа от помощи Украине:

«Сейчас спрашивают: «Ребята, а как вы будете себя вести, если мы скажем так: «Ну все, ребята, спасибо, было хорошо, помощь прекращается, вы тут как-то уже дальше сами. Или она сокращается – постепенно заменяйте наши танки своими». Какие решения… Мы можем – или это будет означать приговор? Или мы начнем просыпаться в данном случае, начнем слазить с этого, как психологи называют, треугольника Карпмана, когда человек чувствует себя жертвой, бежит к спасителю, потому что есть преследователь. Мы сейчас попали в треугольник Карпмана, типичный».

Психолог считает, что население Украины сейчас, как и ее армия, оказалась в тупике:

«Наша задача – это работа с массовым сознанием, которое оказалось в ситуации тупика. Ведь, то, что описывает Залужный с точки зрения технологий, я описываю с точки зрения психологии. Это тупиковые решения, мы принимали многократные решения, которые привели нас в тупик, как в шахматах. Когда мы попали в ситуацию патовую, это не сейчас случилось – это случилось десять шагов назад. Это был такой способ мышления, при котором мы делали такие ходы».

Ведущий эфира Николай Фельдман развил «шахматную» терминологию по отношению к Украине, подчеркнув, что руководство не использовало классические ходы при ведении боевых действий:

«Мы шахматную аналогию применяли в этом эфире – это все равно, что, например, в шахматах же можно ходить практически как угодно, я имею в виду развиваться, развивать фигуры, но опыт и практика привели к тому, что есть достаточно ограниченное количество успешных гамбитов, начал, успешных, хороших завязок и, соответственно, эндшпилей, развязок. То есть, если твоя стратегия – не учитывать все это, то не надо обижаться».

«Наша стратегия прекрасна: «У нас закончились фигуры – дайте нам еще». Дайте нам пару запасных слонов», – провел интересную аналогию Зеленин.

«Ок, ну так не будет. Не та игра, которая существует. Потому что существует реальность, в реальности мир живет по некоторым законам», – возразил Фельдман.

«В общем, следующий год – это год принуждения Украины к реальности», – подытожил разговор украинский психолог.