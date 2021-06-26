«Следующий раз надо делать пробоину»: НАТО готовит новую провокацию

26.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Провокация с вторжением эсминца британских ВМС в территориальные воды РФ – не первая за последние месяцы. В ближайшее время стоит ожидать повторения подобных нарушений российской границы.

Об этом в эфире телеканала «НТВ» заявил публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поход этого эсминца – это «тест на коронавирус», это проверка России, насколько в нашей стране [распространён] вирус пораженчества, «на слабо» решили взять. В октябре 2020 года ровно такую же историю сделал американский эсминец, только в заливе Петра Великого на Дальнем Востоке. Сценарий примерно такой же – наши территориальные воды, которые американцы считают, что не наши, и точно так же: заходят, наши корабли их сопровождают, только тогда не было стрельбы. Объяснение американцев точно такое же – мы, мирный боевой корабль, просто себе плыли. Они заходят в наши воды, никто им не мешает, и они якобы совершенно добровольно меняют курс. Как и здесь: они хотят показать, что мы зашли, и нам вообще всё равно, что делали русские», – сказал Стариков.

Он прогнозирует повторение провокации.

«Этот тест делается на фоне того, что проходит Женева, появляются заявления, что есть «дух Женевы», то есть, создаётся иллюзия, что они чуть-чуть сдают назад, и с ними можно договориться. Это проверка политической элиты России, насколько жёсткий будет ответ, насколько будет жёсткий сигнал дальше послан. Сигнал жёсткий, стреляли. Если они ещё раз попробуют (думаю, через полгода ещё тест проведут), тогда действительно нужно оставить пробоину. Чтобы не было никаких сомнений, что тот курс, который демонстрирует президент – отстаивание наших национальных интересов, элиты его поддержат, и никакую слабину мы давать не будем», – добавил публицист.