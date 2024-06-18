Следующий ультиматум Путина будет жестче и тяжелее – Мосийчук

Предложения по мирным переговорам, озвученные недавно президентом России Владимиром Путиным, представляют серьезную угрозу для Украины. Она может оказаться на пороге смерти государства и нации.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом боевик «АТО» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«За день до саммита Путин, его технологи сделали главным ньюсмейкером этого саммита его. Он выдвинул Украине ультиматум, и во всех кулуарах все иностранные гости саммита обсуждали этот ультиматум. К сожалению, он несет очень большую угрозу для Украины и для мира – мир этого не понимает. Владимир Владимирович не может теперь пойти даже на заморозку конфликта по данной линии, потому что он как условную победу в своем ультиматуме озвучил захват полностью Донбасса всего и Херсонской, Запорожской области. Он прямо поставил ультиматум о выводе войск, администраций и тому подобное. Понятно, что этот пункт неприемлем, но в то же время, если не предпринимать меры, а все будет оставаться на уровне тяни-толкай, воруй и убегай, то следующий ультиматум Путина будет еще жестче и еще тяжелее. Поэтому сейчас эти ликвидаторы нашей государственности и утилизации нации, зеленые, они замерли. И какое решение они будут принимать, – надо очень внимательно следить, потому что мы можем оказаться на пороге смерти государства и смерти нации», – заявил Мосийчук.