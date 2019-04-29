Следующим шагом Путина должно стать признание ЛДНР – российский дипломат

29.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Российским властям не следует совершать ошибку и ждать от избранного украинского президента Владимира Зеленского каких-то шагов навстречу, как от его предшественника, а нужно начать выдавать российские паспорта всем жителям Украины и официально признать республики Донбасса.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы здесь рассуждаем про временной зазор. Я помню примерно этих же персонажей, которые говорили: «Дайте Порошенко шанс, это президент мира, он войну за месяц закончит». Как только Порошенко стал президентом, начались бомбежки с воздуха города Луганска. Для вас это временной зазор, а для людей это каждодневные мучения. Сколько они должны еще терпеть эту власть?

Многие говорят: «Зачем нам ДНР и ЛНР?». Они что, иждивенцы? Да этот регион всю Украину кормил в свое время. Там индустриальная мощь выше, чем в других регионах России. Люди вынуждены там прозябать, потому что никто не признает этот регион. Я считаю, что следующий наш шаг – надо выдавать паспорта всем жителям Украины, кто этого захочет, и признать, наконец, Луганскую и Донецкую Народные Республики, чтобы людям там стало жить лучше. Из-за вашей блокады они там мучаются, больше не из-за чего», – отметил он.