05.06.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Следующим “жертвам” воскреснуть по примеру Бабченко уже не дадут

Список из 47 журналистов и блогеров, якобы подготовленный российскими спецслужбами для ликвидации, нужен киевскому режиму для контроля над СМИ

Об этом пишет “Российская газета”. Издание отмечает, что в список почему-то не попал ни один из настоящих преступников, против которых возбуждены уголовные дела в России – вожаки неонацистских группировок, главари карательных батальонов, виновные в гибели мирных жителей Донбасса военные.

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“Информация о “47 приговоренных” была поднята на смех их коллегами, которым повезло избежать навязчивой опеки СБУ. О том, что Петр Порошенко перед началом президентской кампании пытается получить контроль над лидерами общественного мнения, рассказали все, кто сохранил критическое мышление в украинских реалиях. И пусть это делается фактически под угрозой смерти: все, кто попал в список, хорошо понимают, что теперь воскреснуть по примеру Бабченко Грицак и Луценко им уже не дадут”, – пишет “РГ”..