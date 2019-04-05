Следующую зиму Украина встретит без газа

05.04.2019, Киев, Игорь Петров

Украине так и не удалось приостановить строительство «Северного потока-2», и его запуск будет означать прекращение транзита, к чему Украина совершенно не готова.

Об этом в эфире канала UKRLIFE.TV заявил эксперт по энергетике Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока оснований говорить что «Северный поток-2» не будет построен нет. Коболев заявил, что он не будет построен до конца 2019 года. Хорошо, он будет построен чуть позже. Сейчас многим украинским чиновникам, которые боролись с «Северным потоком-2» будет не до борьбы с «Северным потоком-2». Тому же министру иностранных дел, если его оставят. Придется «подчищать хвосты», как всегда бывает при уходе с работы в госорганизации.

Кто работал в госорганизации понимают, что бывает при смене власти. конечно, можно бороться с «Северным потоком-2», но если к тебе придет проверка КРУ, то уже будет не до этого. Не думаю, что Климкин останется – слишком одиозен. Мне кажется, Зеленский и новая коалиция его как раз вряд ли оставят. Поэтому ничего с «Северным потоком-2» не сделаешь. Его построят.

С 1 января «Газпром» прекратит поставки и транзит сюда. Тогда, конечно, ситуация будет очень непредсказуема. Нужно накачать плюс три миллиарда кубов к тому что было в прошлом году. на это нужны деньги. Где их взять? «Нафтогаз» не настолько прибылен как в позапрошлом году, когда было порядка 40 миллиардов чистой прибыли, в 2018 году такого не будет.

В течение года они демонстрировал худшую динамику, за 8 – 9 месяцев у них было 19 миллиардов прибыли. Для покупки газа нужны деньги, а Коболев в январе даже сказал, что у них оборотных средств не хватает. Откуда же им сейчас появиться? они ниоткуда не появятся.

К чему это? Чтобы попытаться избежать этого сценария, нужно к этому готовиться. Как минимум закачивать газ в хранилища. Лучше, конечно, с Россией договориться. Но, насколько мне известно, до ноября никто ни о чем договариваться не будет», – сказал Марунич.