Следы убийства Портнова ведут от Коломойского с Порошенко до верхушки Демпартии США – эксперт

Анатолий Лапин.  
26.05.2025 17:49
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические убийства, Россия, Украина


В убийстве бывшего замглавы администрации президента времен Виктора Януковича и близкого к нынешнему офису президента Владимира Зеленского юриста Андрея Портнова могут быть замешаны олигарх Игорь Коломойский и экс-президент Украины Петр Порошенко, а также «Демократическая партия США».

Об этом в интервью блогеру Тарику Незалежко заявил покинувший Украину политолог Михаил Павлив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В убийстве бывшего замглавы администрации президента времен Виктора Януковича и близкого к нынешнему офису...

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По словам эксперта, Портнов лично участвовал в разработке схем разорения Коломойского и Порошенко:

«Портнов стоял за всеми судами против бизнеса Коломойского. По «Привату», по другим его активам, везде именно он стоял за всей совокупностью судебных процессов против персоналий, где криминальная ответственность каких-то людей, связанных с Коломойским, против его бизнесов, самые разные суды с отзывом лицензии, и Коломойский прекрасно это знал.

Фактически Коломойский понимал, что Ермак и Зеленский руками Портнова его раздеваютеще более интересно – Порошенко. У них прям действительно все эти годы была личка. Всю каденцию, повторюсь, Порошенко… Портнов с ним враждовал и вернулся, как только Порошенко проиграл выборы. И продолжил работать против Порошенко…

Речь идет про статью про госизмену, огромное количество его людей, удар по всем бизнесам – и готовится решение о национализацииКоломойский, Порошенко – люди, имевшие самый очевидный мотив для этого.

Это бы не прекратило их проблемы, но во многом сняло напряжение, потому что Портнов – гений этих всех вещей. Он создавал проблему, то есть убери из формулы Портнова, останутся исполнители, и чтобы собрать свою схему, уже есть время отдышаться, подготовиться».

Павлив также отмечает, что за несколько дней до гибели Портнов был в Киеве, где вместе с замглавы Офиса президента Украина Олегом Татаровым они разрабатывали большой документ, подтверждающий отмывание денег на Украине «Демократической партией США»:

«Они формировали большущий документ, говорят, что на тысячи страниц уже. И касался он, внимание, деятельности фондов и структур, связанных с Демократической партией Соединенных Штатов на Украине. И в этом документе было показано, как огромные бюджетные американские деньги приходили, как они здесь просто отмывались и возвращались куда? По цепочке, это в документе было показано, они возвращались на самую верхушку «Демократической партии», а речь шла про сотни миллионов долларов.

Это ровно то, что сейчас нужно администрации Трампа. И теперь – бинго, заказчиком этой юридической работы были люди, связанные с администрацией Трампа. Это не самоделкины, это не самоуправство, у них заказали эту историю, они работали и были почти готовы к этой истории. И вот тогда у «Демократической партии» возникла большая дилемма, чего делать с этой ситуацией, ее нужно решать».

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