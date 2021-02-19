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19.02.2021, Москва, Иван Добровольский
 
Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, США
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Следы захватившей канал «Навальный Live» преступной группы ведут в США


19 февраля в Симоновском районном суде слушали дело по иску бизнесмена из Петербурга Евгения Пригожина о защите достоинства и деловой репутации. Пригожин подал иск к основателю ФБК (признан иноагентом в РФ) Алексею Навальному и юристу фонда Любови Соболь из-за оскорблений в адрес бизнесмена, распространявшихся на YouTube-канале «Навальный.Live».

Как сообщает пресс-служба «Конкорда», представитель блогера Алексея Навального на суде утверждал, что канал «Навальный.Live» никак не связан с его ответчиком, а кто является его владельцем, ему неизвестно.

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В «Конкорде» привели отклик Евгения Пригожина на заседание. Из сказанного в зале суда бизнесмен сделал вывод, что есть некая группа лиц, о которой блогер ничего не знает. Эти лица публикуют оскорбительные видеоматериалы, используя его имя.

Предприниматель отметил, что они не только вводят в заблуждение аудиторию канала, но и от лица Навального собирают деньги на неизвестные цели. Пригожин обратил внимание, что юристы компании «Конкорд» ранее обращались в местное представительство Google, чтобы узнать, кто является владельцем канала «Навальный.Live». Но там ответили, что данной информацией не располагают, и запрос надо писать в американский головной офис.

Пригожин предложил Алексею Навальному и IT-компании Google помощь и разобраться в ситуации, выяснив, кто может использовать имя блогера без его ведома.  Известно, что следы группировки ведут в Соединенные Штаты.

«Даже предположить страшно, что Навальный мог оказаться попкой-дураком, которого использовали спецслужбы США в качестве говорящей головы и даже не удосужились передать ему права на его «собственный» канал «Навальный Live». Открестились американцы от Навального и бросили его гнить в тюрьме. Нехорошо», — подчеркнул Пригожин.

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