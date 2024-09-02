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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам своего визита в Курчатов вполне ожидаемо заявил об отсутствии убедительных доказательств обстрела Курской АЭС со стороны украинских вооруженных формирований.

Очередное жевание политических соплей синьором Гросси не стало неожиданностью. Существующие международные институты и регуляторы более неспособны беспристрастно расследовать ясные даже слепому акты ядерного терроризма и шантажа.

Вместо честной озвучки причин ЧП начинаются бесконечные политические хороводы с нудными песнопениями «А мы не знаем». С другой стороны, любому беспристрастному наблюдателю предельно ясно, что, если бы нападению террористов подверглись объекты атомной энергетики в США и Европе, то формулировки МАГАТЭ были бы четкими, жесткими и не допускающими разночтений.

После наглой, но провальной атаки на Курскую АЭС, которая, по словам президента РФ Владимира Путина, была совершена украинской стороной с использованием американского ракетного оружия, встаёт вопрос о создании альтернативных международных структур по контролю за ядерной и химической безопасностью.

«У нас есть очень острая озабоченность, что удар по Курской станции может быть ударом по всей атомной энергетике планеты и принесёт непоправимый вред развитию АЭС во всем мире», – заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

Ещё большее беспокойство вызывают действия ОЗХО, в функции которой входит запрет химического оружия и строгий контроль за прекурсорами.

Опыт провокаций и химического терроризма «Белых касок» в Сирии, а также применение отравляющих и боевых психохимических веществ (газа BZ) украинскими боевиками, а конкретнее, «группы аэроразведки» Мадяра против российских солдат во время боев в городской застройке, показывает, что ОЗХО либо включает избирательную слепоту, либо переворачивает ситуацию с ног на голову, выгораживая отъявленных негодяев и сваливая вину с больной головы на здоровую.

Необходимо отметить, что ОЗХО уже давно использует практику «избирательной слепоты» — как минимум последние 20 лет, полностью игнорируя, например, применение американскими интервентами раздражающих веществ против мирных жителей и повстанцев в Мосуле, что прямо запрещено конвенцией о правилах ведения войны. Полицейские газы в замкнутом и плохо вентилируемом пространстве легко становятся причиной тяжелых отравлений и даже смертей людей, против которых их применяли.

По мнению экспертов, инцидент с Курской АЭС, а также инциденты с применением отравляющих веществ в зоне боевых действий продемонстрировали неспособность существующих международных организаций, таких как ОЗХО и МАГАТЭ, эффективно реагировать на угрозы ядерной и химической безопасности.

В связи с этим России стоило бы инициировать создание альтернативной структуры мониторинга, которые могли бы функционировать, например, в рамках ШОС или по договорённости с ядерными державами: Ираном, Индией, Китаем и КНДР.

Создание альтернативных международных организаций станет важным шагом на пути к восстановлению доверия и обеспечению защиты от новых потенциальных угроз, считают эксперты.

Коллективный Запад и его марионетки сами продолжают стимулировать суверенные государства на создание параллельных международных структур, призванных прийти на смену старым регуляторам, ставшим орудием манипуляций в нечистых лапах западных элиток.