«Слепые котята». После «вагнеровцев» с СБУ никто не будет разговаривать

10.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Службой безопасности Украины руководит некомпетентный Иван Баканов, который даже в случае своего похищения или давления не сможет ничего рассказать ничего ценного.

Об этом в интервью скандально известному своими антироссийскими выпадами и пиаром шарлатанов киевскому журналисту Дмитрию Гордону заявил бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Богдан раскритиковал руководство Украины за отсутствие перспективной стратегии и непрофессионализм.

«Возвращаясь к Баканову, я Владимиру Александровичу [Зеленскому] говорил двадцать раз – не потому, что он мне нравится или не нравится, но начальник КГБ – СБУ не летает за рубеж. Вообще не летает, не ездит отдыхать. Потому что, если его украдут, подсыпят наркотики, подложат какую-то… свинью или свина, если что-то случится, то он станет зависим от профессиональных спецслужб других стран. Это носитель информации.

Я понимаю, что Иван Геннадьевич, наверное, не очень ценный носитель информации, но в любом случае это опасность. Он может, наверное, выезжать в самых крайних случаях. Эти правила – они незыблемы, это правила дипломатии, спецслужб, экономики. А они не знают этих правил. Они просто не написаны нигде, объяснить некому. Они не считают что они делают что-то плохое, они не хотят создать проблему, но просто непонимание процесса создает эти проблемы.

Они сейчас кичатся и гордятся тем, что они сидят допоздна на работе. Но там нет стратегии, куда они двигаются. Какой план действий? Я тебе точно говорю – нет плана действий. Они ничего не делают назавтра, они решают текущие проблемы», – заявил Богдан.

Он также подчеркнул, что СБУ сегодня являются «слепыми котятами» – реально руководит ведомством американские спецслужбы.

«Есть три точки переговоров с США. Первый – это спецслужба. Мы реально слепые котята. И все наши военные возможности, возможности наших спецслужб – это информация, которой с нами делится международное сообщество. А это, кроме войны, – это наркотики, преступления, безопасность, общие планы, аналитика. У нас нет этой аналитики. После «вагнеровцев» кто с нами будет о чем разговаривать?», – считает экс-чиновник.

Напомним, что на Украине задержание российских бойцов ЧВК в Белоруссии объявили совместной с американцами спецоперацией СБУ, целью которой было заманить бывших ополченцев ЛДНР на территорию Украины.