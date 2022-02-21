Слепышев против всех. Откуда столько ненависти, Россия?

Не отболело, не отлегло ещё поражение сборной России по хоккею против финнов в финале Олимпийских игр в Пекине. Один наши забили, но два пропустили. А тут новая волна негатива. И новая бойня.

Антон Слепышев, форвард «ЦСКА» и сборной России, написал совершенно эпический пост, взорвавший, как то принято говорить, медиапространство. Приведу его с правками:

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«Хочу сказать настоящее спасибо тем, кто верил в нас по-настоящему! Это была команда! И мы сделали всё, что в наших силах! Спасибо всем за серебро! Мы его выиграли! Все говноеды, хейтеры, оценщики, все, кто нас критиковал весь турнир и ждал ещё до финала нашей осечки, большинство российских СМИ, это ваш хлеб! Жуйте! Не подавитесь!».

Столь резкое, на жилах и нервах, заявление вызвало шквал критики. Дмитрий Губерниев, к примеру, заявил, что, мол, лучше так бы Слепышев играл в хоккей, а не упражнялся в острословии в социальных сетях. Губерниев? Дмитрий? Чья бы корова мычала, что называется. Впрочем, жёстко критически в адрес Антона выступил не только он. Многие рассвирепели.

Играл ли Слепышев достойно? Или так, как намекает Губерниев? Антон забил швейцарцам в матче-открытии – не без помощи рикошета. А вот в полуфинале со шведами Слепышев зарешал сам, сделав гол после сольного прохода. К сожалению, финал вышел неудачным, как и для всей сборной России. Особенно для третьего звена, где вместе с Антоном играли Воронков и Карнаухов.

Это вообще, надо сказать, была очень странная сборная, которая не играла, а больше билась, боролась, терпела, работала.

Очень внимательная защита, где появилась будущая суперзвезда Никишин из московского «Спартака». Великолепный вратарь Федотов из «ЦСКА», который стал, без сомнения, нашим лучшим игроком. А вот с нападением как-то скучно вышло, тоскливо. Тут ставка делалась на, что называется, рабочих лошадок вроде Чибисова, Ткачёва, Плотникова. С креативщиками же было не густо: Шипачёв, Григоренко, Гусев. Первые двое провалились, однозначно, а вот Никита, олимпийский чемпион 2018 года, вроде бы отдал больше всех голевых передач, но не так чтобы блистал. Зато раскрылся молодой Грицюк.

В общем, прав Слепышев, что выиграли наши «серебро». С везением, да, но выиграли. И это, собственно, наш российский предел. К сожалению, пока так. Причин тому множество, главная из которых игры «больших корпораций» и «больших боссов» за право единолично управлять российским хоккеем.

Ну, плюс дорогой это вид спорта, не все могут себе позволить. И успехи тут во многом зависят от вложенных в игроков денег; смотрим на молодого таланта Матвея Мичкова и понимаем правоту этих слов.

Но есть, пожалуй, и ещё одна причина не слишком фееричной игры сборной. И тут Слепышев, несмотря на катастрофическую резкость слов, прав на сто процентов. Наших игроков травили, унижали, костерили (продолжите ряд) свои же болельщики и журналисты. Я сам провёл олимпийские дни на спортивных ресурсах и видел помойку. Честно сказать, не представляю, чтобы в Канаде, Швеции, Финляндии люди так поливали грязью свои команды. Собственно, и не поливали – я проверил. Да, конечно, на наших ресурсах старались «гости из Украины», но отличались и российские граждане.

К сожалению, это тенденция, которая давно уже стала нормой. И не только в спорте. Ситуация с Камилой Валиевой это вскрыла во всём неприглядном свете. Тут очевидна проблема системная. Проблема, о которой писал ещё Василий Розанов: «У француза — «chere France», у англичан — «Старая Англия», у немцев — «наш старый Фриц». Только у прошедшего русскую гимназию и университет — «проклятая Россия».

Так что Слепышев пусть и резко, но назвал вещи своими именами. Они ведь, критиканы и хайпожоры, даже слово такое придумали и используют – «хейт». Не удивлён, знаете ли, что слово нерусское, потому что болеть против своих, оскорбляя и гадя на них – это совсем не по-русски. И это уже вопросы не только спортивного, но и морального, национального воспитания. Как у нас с ними? То-то же.