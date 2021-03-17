«Слетает с катушек». Зеленский вошел во вкус политических репрессий

17.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

СНБО Украины принял решение о проверке обстоятельств подготовки и ратификации Харьковских соглашений, продлевавших срок нахождения Черноморского флота России в Крыму, поскольку президент Владимир Зеленский вошел во вкус использования этого органа для репрессий против политических оппонентов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Кирилл Молчанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень сложно логически разбирать абсолютно беспредельные вещи – даже студенту первого курса юрфака понятно, что в Украине, как и в любой правовой стране, нет индивидуальной ответственности за действия коллегиального органа. Можно почитать статью 80 Конституции о том, что депутаты не несут ответственности за свои голосования.

Я, кстати, не уверен, что это чисто пиар-действие. Мне кажется, что на Банковой действительно слетели с катушек по полной и продолжают заниматься тем, чем они занимались. Эти люди вводили санкции против собственных граждан, что является уже, мягко говоря, не совсем законно, теперь они решили преследовать не пойми кого. Ахметова, который голосовал? Или спикера Литвина? Это глупо потому что он не является для власти ни конкурентом, ни каким-то токсичным персонажем.

Я думаю, что если это все делается исключительно с темой актуализации проблемы аннексии Крыма и создаваемой в будущем «Крымской платформы» то, наверное, было бы более логично начинать преследовать не за Харьковские соглашения, а Турчинова, который на знаменитой стенограмме СНБО так и не дал никаких приказов нашим военным в 2014 году для защиты Крыма. Если бы начали его брать в оборот спецслужбы, то, наверное, это больше дало бы электоральных бонуса Зеленскому и «слугам народа» чем какие-то Харьковские соглашения, о которых общество уже забыло.

Но, как мы видим, весь этот институт заседаний СНБО которые проходят по четвергам или по пятницам, это просто классическое политическая расправа над оппонентами. Зеленскому этот стиль понравился, когда можно не без суда и следствия преследовать своих оппонентов, и они этим буду заниматься и дальше», – резюмировал Молчанов.