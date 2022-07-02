«Слишком большие потери и невыгодные позиции» – Корбан об отступлении ВСУ на Донбассе

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Новости Украины

Украинским вооружённым формированиям придётся отступать как в ЛНР, так и в ДНР, и искать более выгодные рубежи для сдерживания наступления русских.

Об этом в эфире телеканала «Днипро ТВ» заявил глава центра территориальной обороны Днепропетровска, бизнесмен Геннадий Корбан, который раньше был близок к олигарху Игорю Коломойском, и в 2014 году являлся соучастником внесудебных расправ над сторонниками Русской весны.

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«На Запорожском направлении расширяют немножко зону контроля наши войска. Это не является контрнаступлением, это просто занимают серую зону. То, что касается восточного направления, имеется в виду Лисичанск, Северодонецк, Луганская, Донецкая область, наши войска отступают, потому что, очевидно, будут искать для себя более выгодные рубежи, для того, чтобы сдержать натиск российских войск. Нет смысла держать эти города, потому что мы несём большие потери. У нас там невыгодные тактические позиции. Поэтому командование походу принимает решение отвести войска чуть дальше и занять более выгодный рубеж», – объяснял Корбан.

Как напоминает корреспондент «ПолитНавигатора», Корбан ранее признавался в причастности команды Коломойского к организации не только расправ над участниками Русской весны в своей вотчине – Днепропетровске, но и к массовому сожжению жителей Одессы в мае 2014 года.