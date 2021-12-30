Слишком далеки они от народа: жена Зеленского оконфузилась с ценой на рыбу

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Новости Украины

Жена президента Украины Елена Зеленская попыталась продемонстрировать свою близость к обычным украинцам, но в итоге лишь показала свое незнание украинских реалий.

Причиной скандала стал посвященный здоровому питанию ее вчерашний эфир на телеканале «1+1», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Супруга главы Украины призвала сограждан покупать скумбрию, которая, по словам Зеленской, стоит 8 гривен за килограмм, хотя в действительности эта рыба стоит примерно в 10 раз дороже. При этом она утверждает, что покупает рыбу сама.

Ее слова вызвали вал возмущений, а жену украинского президента сравнили с одним из членов депутатской команды правящей партии Николаем Тищенко, который утверждал, что гречка на Украине стоит 12 гривен, занизив ее цену минимум в три раза.

«Скумбрия по 8 гривен и гречка по 12 у Тищенко, Елена подскажите, на какой базар вы с ним ходите? Чтобы народ мог так счастливо жить», – язвительно комментировали ситуацию пользователи.

В итоге Зеленская в своем инстаграмм решила переиграть ситуацию

«Кстати, во время эфира, извините, оговорилась: мороженая скумбрия стоит в среднем 8 гривен за 100 граммов. Спасибо зрителям за то, что внимательно смотрите эфир, особенно в семь утра. А вот правильным остается то, что скумбрия – очень полезный продукт. Особенно запеченная в фольге с травами. Попробуйте!», – написала жена президента.