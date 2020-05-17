«Слишком мало умерло людей в России»: Антипутинская оппозиция наглеет в условиях пандемии

17.05.2020, Москва, Максим Карпенко

В информационное пространство России начали вбрасываться манипулятивные результаты социологических исследований, автором которых выступает признанный иностранным агентом «Левада-центр».

Либеральные и прозападные СМИ активно распространяют данные «Левады», искусственно занижающие рейтинг власти. Похоже, режиссёры летних московских беспорядков готовят новые провокации, рассчитывая воспользоваться эпидемией COVID-19.

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Об этом «ПолитНавигатору» заявили известные российские эксперты, выразившие недоумение тиражированием либералами «сенсационных» данных «Левада-центра» о якобы рекордном падении рейтинга доверии Владимира Путина до 28% с 85% во времена Крымской весны.

Аналитики объясняют, что оппоненты власти идут на откровенный подлог. Во-первых, показатели популярности руководства страны действительно могли снизиться (однако не так критично, как утверждают финансируемые из-за рубежа социологи) из-за напряжения людей в карантине, хотя в целом ситуация контролируется, о чем свидетельствуют низкие показатели смертности от короновирусной инфекции по сравнению с другими странами.

Во-вторых, ситуативно выглядит и высокий рейтинг премьера Михаила Мишустина, который у «Левады» идет вслед за Путиным. Мишустин занял кресло премьера совсем недавно, а потому из своих 13% большую часть – около 10% – он получил явно «авансом». Как только население найдет у него недостатки, показатели Мишустина снизятся.

А вот министра обороны Сергея Шойгу авторы исследования, похоже, решили включить на лидирующие позиции как раз для создания впечатления достоверности опроса – руководство военного ведомства пользуется неизменной популярностью уже на протяжении многих лет. И сейчас, в период карантина, армия строила новые госпитали по всей России, возвращала соотечественников на транспортных самолетах домой из-за рубежа, помогала другим странам бороться с коронавирусом, поднимая международный авторитет России.

Политолог Олег Матвейчев полагает, что «Левада» вбрасывает в СМИ данные опроса, который имеет все признаки «формирующего».

«Они занимаются фальсификацией социологии. Ни один профессионал не считает «Леваду-Центр» вообще за социологов. Это не социологи, это – люди, занимающиеся формирующей социологией. Социология бывает, грубо говоря, научная – максимально приближенная по закону больших чисел – по выборке и так далее. А есть социология манипулятивная.

Простой пример. Если вы сначала задаете вопрос про то, какие проблемы испытывает человек? Он перечисляет плохое у себя в жизни. И если вы тут же дальше задаете вопрос про Путина, то у вас рейтинг Путина будет ниже, нежели, если бы вы про Путина спросили в начале опроса, а потом про проблемы, которые волнуют респондента. Потому что человек, когда начинает думать о проблемах в первом вопросе, он себя «накручивает», у него негатив, а дальше – раз, про власть спрашивают!

Даже постановка вопроса влияет на то, как люди ответят, и все профессиональные социологи это знают. Соответственно, «Левада-Центр» занимается специальными манипуляциями, которые делают тот результат в опросе, который им заранее нужен.

«Снизился» Путин, «повысился», Шойгу, или еще кто-то, – это все как они захотят, так и подгадают под заранее заданные, нужные им ответы. Такого рода агитацией, манипулятивной, формирующей социологией политтехнологи занимаются в деревнях, когда агитируют народ и слухи распускают. А «Левада-Центр» всю страну нашу держит за деревню… Это прямые геополитические враги, это оружие против нашей страны, вот что такое «Левада-Центр», – заявил Матвейчев.

С ним согласен экс-депутат Госдумы, член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Марков. По его словам, действия власти во время пика эпидемии были вполне адекватными, поэтому причин для резких снижений рейтингов, как утверждают либералы, нет. Марков также считает, что результаты опросов «Левады» необходимо проверить более авторитетным социологическим службам и, более того – российским спецслужбам.

«Действия Путина, Шойгу и других представителей власти были вполне адекватны вызовам, в большей части они были правильными. Да, были какие-то ошибки, не без этого, но ошибки совершали представители всех властей и в других странах. Можно сказать, что все страны допустили какие-то отклонения от абсолютно оптимального развития. А отклонения в России – не больше, чем в других странах – наоборот, меньше. Так что действия российского правительства в среднем существенно лучше действий властей в различных странах мира.

Население это вполне адекватно оценивает, население позитивно относится к действиям властей в период эпидемии. Наоборот, рейтинг первых лиц, я думаю, поднялся.

Что касается исследования «Левады», то, я думаю, что оно является либо намеренно ошибочным, либо намеренно искаженным, и в этом смысле фальсифицированным. Дело в том, что в период эпидемии прозападная радикальная антипутинская оппозиция воспряла духом и хочет стимулировать беспорядки, протесты и обрушения рейтинга власти, поэтому они выдают желаемое за действительное.

В какой-то мере это – формирующий опрос, когда с помощью сфальсифицированных результатов опроса пытаются реально подвинуть общественное мнение в ту сторону, которую показывает этот опрос. Чтобы у людей сработало так называемое «одобряемое» поведение, они задумались, дескать: «Ого, все люди стали относиться к Путину хуже, чего это я стану относиться к нему лучше? Давайте-ка я тоже, как и все, буду относиться к нему хуже». Вот такую примерно логику пытаются вызвать те, кто организовывал этот опрос.

Вообще уровень наглости и лжи со стороны радикальной антипутинской прозападной оппозиции значительно вырос во время этой эпидемии. В их постах прямо читается большое сожаление, что слишком мало умерло людей в России.

Я думаю, что рейтинг такой хорошо известной фирмы, как «Левада-Центр» необходимо проверить более серьезными социологическими центрами, как ВЦИОМ. Этот рейтинг имеет значение почему – потому что он означает переход радикальной прозападной оппозиции к более агрессивной политической деятельности, что требует и более жесткой реакции властей на них», – говорит Марков.

Позитивно оценил работу как гражданских властей, так и Министерства обороны военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он также считает, что рейтинг «Левады» был спекулятивным, а меры по борьбе с коронавирусом оправданными.

«Понятно, что в условиях чрезвычайной ситуации народ смотрит на власть, но мы можем сказать, что в нынешних условиях российские первые лица сделали максимум для того, чтобы пандемия коронавирусной инфекции не стала неожиданностью для страны.

За время самоизоляции был подготовлен соответствующий коечный фонд, резко, в разы увеличены производства средств индивидуальной защиты, аппаратов ИВЛ. Министерство обороны построило 16 многофункциональных современных госпиталей в разных регионах как дополнительную страховку на случай, если эпидемия COVID-19 затронет существенным образом Россию. В определенной степени была перестроена система государственного управления медициной, введены надбавки для врачей, медсестер, бригад «скорой помощи».

В целом достаточно адекватной была политика первых лиц государства, связанная с необходимостью подготовки страны, всей системы к пандемии, которая, к сожалению, пришла и в нашу страну. А рейтинг есть рейтинг – все зависит от того, как задается вопрос, как считается. Помните известную истину: «Неважно, как голосуют, важно, как считают», – подчеркнул в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» Коротченко.