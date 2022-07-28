Слишком медленное истощение. Почему не получится победить Украину, не вставая с дивана

28.07.2022  17:22 (Мск), Киев
Роман Рейнекин.  
Просмотров: 1359
 
Авторская колонка, Дзен, Общество, Политика, Россия, Социология, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Свежая украинская социология от Киевского международного института социологии (КМИС) подбросила задачку для мозгов наблюдателям как за динамикой внутриукраинских политических настроений, так и за ходом СВО,

Звучит этот вопрос следующим образом: почему имеющиеся вводные в виде десятков тысяч погибших, нарастающих снежным комом экономических проблем и пессимизма украинцев относительно своего личного экономического благополучия не сказываются в положительную для России сторону на массовых настроениях украинского общества? Напротив, общество, как будто зацементировалось во мнении, что мир с Россией не стоит никаких территориальных уступок.

Свежая украинская социология от Киевского международного института социологии (КМИС) подбросила задачку для мозгов наблюдателям...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Так, согласно свежим данным КМИС во всех регионах Украины абсолютное большинство против любых территориальных уступок. Даже на Востоке, где сейчас идут интенсивные бои, 77% против уступок (готовы на уступки – только 16%), а среди южан – 82% против уступок (готовы – только 10%). В КМИС обращают внимание, что в период с мая по июль на Востоке стало больше тех, кто против любых уступок.

Отдельно отмечается, что среди респондентов, выехавших после 24 февраля из городов и областей, перешедших под российский контроль, лишь 17% считают территориальные уступки методом достижения мира. 82% считают, что никаких уступок не должно быть.

Можно спорить о корректности проведения опроса в условиях боевых действий  и массового перемещения населения, а также о том, насколько мнения выехавших с неподконтрольных территорий отражают настроения оставшихся.

Можно не соглашаться с конкретными вышеприведенными цифрами и настаивать на том, что в реальности они меньше, однако не подлежит сомнению сам факт, что социологически значимая, очень большая, а на мирных территориях вообще составляющая большинство часть населения действительно не готова мириться на предлагаемых Россией условиях.

И именно поддержка этой части населения – второй по значимости после западных военных поставок и финансовых вливаний резон, который гонит Зеленского на продолжение войны.

Получается, что хваленая и так полюбившаяся московским политическим мудрецам стратегия медленного истощения Украины малыми силами не работает? Или, быть может, она все же работает, но как-то не так, как рассчитывали ее адепты и времени на это самое истощение просто нужно значительно больше?

Причин, собственно, несколько, и обо всех уже неоднократно говорилось и писалось.

Во-первых, война стала рутиной, причем, для большинства украинцев в большинстве регионов – рутиной далекой, не касающейся непосредственно тех мест, где они живут (если не считать редких ракетных обстрелов и приходящих с значительным опозданием из -за военной цензуры похоронок).

Но похоронки приходят не ко всем, и похоронки сами по себе – это повод, чтобы стать злее, а не сговорчивее. Ибо пролитая кровь требует отмщения, а жертвы не должны быть напрасны. И это универсальное правило любой войны работает в обе стороны.

А во-вторых, реальность, какой она видится из Москвы, сильно отличается от той же реальности, но глядя на нее изнутри Украины. Да простят меня сопереживающие успехам русской армии на Донбассе, однако бесконечные реляции о том, что в ходе тяжелых, кровопролитных и многодневных боев освобожден очередной хутор Богозабытово (каких на Донбассе десятки, а на Украине тысячи) и союзные силы стали еще на 10 км ближе к Славянску – это совсем не те аргументы, которые заставили бы украинцев отказаться от идеи победить Россию на поле боя.

Ощущения катастрофы на фронте на Украине нет, а Россия ничего не сделала для того, чтобы оно у украинцев появилось: вся инфраструктура – за исключением городов в зоне боевых действий, исправно работает.  Отдельные алармисты, конечно, истерят, но это говорит лишь о том, что и на Украине своих «Стрелковых» хватает.

Решающий для украинца аргумент в том, что русские отступили от Киева и опасность угрожает уже не столице, не сердцу страны, а приграничным областям  на востоке и юге. Наблюдать боевые действия на дальнем фронтире, пассивно сопереживая «нашим», с одинаковым успехом можно как в Москве, так и в Киеве. Особенно если у этих боевых действий нет четкого временного горизонта и они превращаются в будничное, хотя и кровавое реалити-шоу.

Потому-то пока что, если смотреть на ситуацию не в моменте, а в динамике, она не выглядит для украинцев так, что Россия побеждает. Наоборот, если сравнивать с мартом, то территория, занятая русскими не увеличилась, а уменьшилась, несмотря на локальные успехи на Донбассе, опять же.

Строго говоря, сам по себе тот факт, что СВО идет уже шестой месяц – играет на руку не России, а именно украинской убежденности в том, что ее можно победить. На дворе сейчас практически август, а российское продвижение не выглядит для украинцев настолько убедительным, чтобы развернуть голову с запада на восток и вместо дополнительных Хаймарсов запросить мира.

И если русские ушли из-под Киева, оставили Житомирщину, Черниговщину и Сумщину, то почему их нельзя выбить, например, из Херсона? Да, сложно, но – Антоновский мост подтвердит – можно. Примерно так рассуждают люди по ту сторону фронта, а пропаганда усиливает это ощущение, что до победы всего чуть-чуть, надо только потерпеть.

А ресурс терпения и запас прочности у украинского общества оказался на удивление большим, чем ожидали в Москве. С этими прогнозами вышла такая же промашка, как и с западными расчетами на то, что Россия моментально завалится под грузом санкций. В итоге мы видим, что и экономика России устояла, и тяготы военного времени пока что гонят украинцев не на антивоенные марши протеста, а – максимум – в эмиграцию.

Еще один свежий соцопрос, на этот раз от группы «Рейтинг», посвящен экономическому состоянию украинцев во время войны. Социологи фиксируют  нарастание пессимизма в оценках изменений экономического положения семьи и страны за последние полгода.

Несмотря на это, говоря о будущем страны, у украинцев больше положительных надежд, чем до начала российской СВО. И это ничуть не парадокс. Пропаганда смогла убедить целый народ в том, что за нынешние страдания воздастся сторицей в том, будущем послевоенном мире, который играет роль Царствия небесного в этой гражданской религии.

А бесконечный и непрекращающийся хор заверений о поддержке со стороны больших и малых западных политиков лишь подтверждает такие надежды – у пропагандистов нет недостатка в иллюстративном материале для подтверждения скармливаемых народу выкладок. Европейцы ведь, и правда ЭТО ГОВОРЯТ.

Так что, возвращаясь к надежам на медленное истощение Украины малыми силами: если в Москве, правда, хотят добиться от Украины каких-то реальных результатов, а не считают что процесс важнее результата, то в этой консерватории пора что-то менять.

По достаточно меткому и едкому замечанию московского политолога Алексея Чадаева, суть российской стратегии в конфликте с Западом состоит в том, чтобы попытаться победить, не вставая с дивана. Это смело, согласитесь, однако контрпродуктивно.

Но  если победить малыми силами не удается, значит нужно побеждать большими. И тут мы натыкаемся на еще одну аксиому: прежде чем победить на Украине, нужно победить в Москве. Потому что именно здесь находится самый сложный и опасный для России участок одновременно фронта и тыла. Сложно изменить Украину, не меняясь самим.

Это значит, что для победы очевидной каждому, России предстоит радикально измениться. Причем, на марше. Начиная от мобилизации экономики, заканчивая мобилизацией общества и элиты, большая часть которой сегодня занимает не активную, а выжидательную позицию, лично не впрягаясь и не вовлекаясь.

Нынешняя ситуация не из тех, которые можно подморозить и забыть. Попытаться то, конечно, можно, но реальность потом сама о себе напомнит. Причем в самый неподходящий момент.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть