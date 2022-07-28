Слишком медленное истощение. Почему не получится победить Украину, не вставая с дивана

Новости Украины

Свежая украинская социология от Киевского международного института социологии (КМИС) подбросила задачку для мозгов наблюдателям как за динамикой внутриукраинских политических настроений, так и за ходом СВО,

Звучит этот вопрос следующим образом: почему имеющиеся вводные в виде десятков тысяч погибших, нарастающих снежным комом экономических проблем и пессимизма украинцев относительно своего личного экономического благополучия не сказываются в положительную для России сторону на массовых настроениях украинского общества? Напротив, общество, как будто зацементировалось во мнении, что мир с Россией не стоит никаких территориальных уступок.

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Так, согласно свежим данным КМИС во всех регионах Украины абсолютное большинство против любых территориальных уступок. Даже на Востоке, где сейчас идут интенсивные бои, 77% против уступок (готовы на уступки – только 16%), а среди южан – 82% против уступок (готовы – только 10%). В КМИС обращают внимание, что в период с мая по июль на Востоке стало больше тех, кто против любых уступок.

Отдельно отмечается, что среди респондентов, выехавших после 24 февраля из городов и областей, перешедших под российский контроль, лишь 17% считают территориальные уступки методом достижения мира. 82% считают, что никаких уступок не должно быть.

Можно спорить о корректности проведения опроса в условиях боевых действий и массового перемещения населения, а также о том, насколько мнения выехавших с неподконтрольных территорий отражают настроения оставшихся.

Можно не соглашаться с конкретными вышеприведенными цифрами и настаивать на том, что в реальности они меньше, однако не подлежит сомнению сам факт, что социологически значимая, очень большая, а на мирных территориях вообще составляющая большинство часть населения действительно не готова мириться на предлагаемых Россией условиях.

И именно поддержка этой части населения – второй по значимости после западных военных поставок и финансовых вливаний резон, который гонит Зеленского на продолжение войны.

Получается, что хваленая и так полюбившаяся московским политическим мудрецам стратегия медленного истощения Украины малыми силами не работает? Или, быть может, она все же работает, но как-то не так, как рассчитывали ее адепты и времени на это самое истощение просто нужно значительно больше?

Причин, собственно, несколько, и обо всех уже неоднократно говорилось и писалось.

Во-первых, война стала рутиной, причем, для большинства украинцев в большинстве регионов – рутиной далекой, не касающейся непосредственно тех мест, где они живут (если не считать редких ракетных обстрелов и приходящих с значительным опозданием из -за военной цензуры похоронок).

Но похоронки приходят не ко всем, и похоронки сами по себе – это повод, чтобы стать злее, а не сговорчивее. Ибо пролитая кровь требует отмщения, а жертвы не должны быть напрасны. И это универсальное правило любой войны работает в обе стороны.

А во-вторых, реальность, какой она видится из Москвы, сильно отличается от той же реальности, но глядя на нее изнутри Украины. Да простят меня сопереживающие успехам русской армии на Донбассе, однако бесконечные реляции о том, что в ходе тяжелых, кровопролитных и многодневных боев освобожден очередной хутор Богозабытово (каких на Донбассе десятки, а на Украине тысячи) и союзные силы стали еще на 10 км ближе к Славянску – это совсем не те аргументы, которые заставили бы украинцев отказаться от идеи победить Россию на поле боя.

Ощущения катастрофы на фронте на Украине нет, а Россия ничего не сделала для того, чтобы оно у украинцев появилось: вся инфраструктура – за исключением городов в зоне боевых действий, исправно работает. Отдельные алармисты, конечно, истерят, но это говорит лишь о том, что и на Украине своих «Стрелковых» хватает.

Решающий для украинца аргумент в том, что русские отступили от Киева и опасность угрожает уже не столице, не сердцу страны, а приграничным областям на востоке и юге. Наблюдать боевые действия на дальнем фронтире, пассивно сопереживая «нашим», с одинаковым успехом можно как в Москве, так и в Киеве. Особенно если у этих боевых действий нет четкого временного горизонта и они превращаются в будничное, хотя и кровавое реалити-шоу.

Потому-то пока что, если смотреть на ситуацию не в моменте, а в динамике, она не выглядит для украинцев так, что Россия побеждает. Наоборот, если сравнивать с мартом, то территория, занятая русскими не увеличилась, а уменьшилась, несмотря на локальные успехи на Донбассе, опять же.

Строго говоря, сам по себе тот факт, что СВО идет уже шестой месяц – играет на руку не России, а именно украинской убежденности в том, что ее можно победить. На дворе сейчас практически август, а российское продвижение не выглядит для украинцев настолько убедительным, чтобы развернуть голову с запада на восток и вместо дополнительных Хаймарсов запросить мира.

И если русские ушли из-под Киева, оставили Житомирщину, Черниговщину и Сумщину, то почему их нельзя выбить, например, из Херсона? Да, сложно, но – Антоновский мост подтвердит – можно. Примерно так рассуждают люди по ту сторону фронта, а пропаганда усиливает это ощущение, что до победы всего чуть-чуть, надо только потерпеть.

А ресурс терпения и запас прочности у украинского общества оказался на удивление большим, чем ожидали в Москве. С этими прогнозами вышла такая же промашка, как и с западными расчетами на то, что Россия моментально завалится под грузом санкций. В итоге мы видим, что и экономика России устояла, и тяготы военного времени пока что гонят украинцев не на антивоенные марши протеста, а – максимум – в эмиграцию.

Еще один свежий соцопрос, на этот раз от группы «Рейтинг», посвящен экономическому состоянию украинцев во время войны. Социологи фиксируют нарастание пессимизма в оценках изменений экономического положения семьи и страны за последние полгода.

Несмотря на это, говоря о будущем страны, у украинцев больше положительных надежд, чем до начала российской СВО. И это ничуть не парадокс. Пропаганда смогла убедить целый народ в том, что за нынешние страдания воздастся сторицей в том, будущем послевоенном мире, который играет роль Царствия небесного в этой гражданской религии.

А бесконечный и непрекращающийся хор заверений о поддержке со стороны больших и малых западных политиков лишь подтверждает такие надежды – у пропагандистов нет недостатка в иллюстративном материале для подтверждения скармливаемых народу выкладок. Европейцы ведь, и правда ЭТО ГОВОРЯТ.

Так что, возвращаясь к надежам на медленное истощение Украины малыми силами: если в Москве, правда, хотят добиться от Украины каких-то реальных результатов, а не считают что процесс важнее результата, то в этой консерватории пора что-то менять.

По достаточно меткому и едкому замечанию московского политолога Алексея Чадаева, суть российской стратегии в конфликте с Западом состоит в том, чтобы попытаться победить, не вставая с дивана. Это смело, согласитесь, однако контрпродуктивно.

Но если победить малыми силами не удается, значит нужно побеждать большими. И тут мы натыкаемся на еще одну аксиому: прежде чем победить на Украине, нужно победить в Москве. Потому что именно здесь находится самый сложный и опасный для России участок одновременно фронта и тыла. Сложно изменить Украину, не меняясь самим.

Это значит, что для победы очевидной каждому, России предстоит радикально измениться. Причем, на марше. Начиная от мобилизации экономики, заканчивая мобилизацией общества и элиты, большая часть которой сегодня занимает не активную, а выжидательную позицию, лично не впрягаясь и не вовлекаясь.

Нынешняя ситуация не из тех, которые можно подморозить и забыть. Попытаться то, конечно, можно, но реальность потом сама о себе напомнит. Причем в самый неподходящий момент.