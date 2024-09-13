«Слишком много отчётности, терпеть невозможно» – в Москве потребовали сделать экономику «более гибкой»
Из-за чрезмерных требований в вопросах отчётности, российский бизнес относится к государственным проектам с подозрением – и неохотно идёт на сотрудничество.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил директор Центра политической информации Алексей Мухин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Когда мы занимаемся экономикой, мы крайне негибки. Наши иностранные инвесторы говорят, у вас очень хорошее законодательство. Почему оно не применяется? Вы регулярно делаете антирегуляторные чистки, особенно сейчас, в последнее время, правительство Мишустина просто маниакально занимается этим для того, чтобы облегчить жизнь бизнесу.
Они спрашивают, почему вы этим всем не пользуетесь? Потому что бизнес у нас привык к государству относиться с подозрением. Я, например, работодатель, честно говоря, понимаю значительную часть бизнеса, потому что я предпочитаю не работать с государством. И это нормально, потому что отчетность такая, что мой бухгалтер просто вешается!», – отметил Мухин.
Он предложил отменить или переписать федеральный закон о госзакупках.
«Поэтому мне кажется, что когда мы изменим знаменитый ФЗ-43 госзакупки, когда мы его либо отменим, простите, к такой-то матери, либо мы его изменим радикальным образом. Государственные деньги наконец-то заработают в обществе, возрастет покупательная способность, и мы станем более честными», – подытожил аналитик.
Спасибо!
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