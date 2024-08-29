«Слишком много сербов!» Руководство Черногории не хочет обнародовать результаты переписи населения

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Директор Управления статистики Черногории Монстат Мирослав Пейович заявил, что результаты прошлогодней переписи населения будут объявлены только тогда, «когда для этого будут выполнены условия».

Что это за условия главный черногорский статистик почему-то назвать забыл, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Несмотря на то, что перепись населения Черногории проводилась еще в декабре 2023 года, Монстат до сих пор не опубликовал данные о национальном, религиозном составе страны, а также данные – какой язык считают родным граждане Черногории.

«Управление статистики выполняет свою работу профессионально и исключительно в соответствии с законом и принципами официальной статистики», – уверенно заявил Пейович.

При этом он добавил, что окончательные результаты переписи будут опубликованы, «когда будут выполнены необходимые условия».

В ответ на это сербские политические партии страны потребовали отстранения руководства Монстата.

«Мы открыто заявляем, что это классическое злоупотребление со стороны руководителей Монстата, а также и в широко известной комиссии по спецификации программного обеспечения и аудиту кода, которые явно скрывают результаты переписи – и всячески пытаются отложить их публикацию или смягчить статистику, которая была бы разрушительна для некоторых социально-политических структур», – заявила пресс-секретарь сербской Демократической народной партии Елена Тодорович.

Черногорские власти опасаются обнародования данных переписи населения, опасаясь того факта, что около половины населения страны считают себя сербами, больше половины – прихожанами канонической Сербской православной церкви, а не раскольничьей Черногорской православной церкви, и что практически всё население считает родным сербский, а не новодельный «черногорский» язык.

По этой причине местные националисты поначалу перенесли перепись с 2021 на 2023 год, а потом с ноября на декабрь, а теперь скрывают её данные, обнародовав лишь информацию по количеству населения страны, городов и сел, квартир и частных домов.

Еще в начале ХХ века подавляющее большинство черногорцев считало себя сербами, что соответствовало исторической действительности. Однако после победы во Второй мировой войне коммунистов в Югославии – из черногорцев стали лепить новую нацию по образцу украинцев и белорусов в СССР. Наибольшего накала этот процесс достиг в нулевых, когда сепаратистская элита во главе с Мило Джукановичем по указке Запада отделила республику от Югославии.