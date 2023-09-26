«Слишком много требуют»: укробеженцы настроили против себя польскую молодежь

Вадим Москаленко.  
26.09.2023 15:59
  (Мск) , Киев
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беженцы, Дзен, Польша, Украина


Тяга украинцев к иждивенчеству и завышенные требования к европейским государствам привели к тому, что отношение простых поляков к беженцам с «незалежной» сильно ухудшилось.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Тяга украинцев к иждивенчеству и завышенные требования к европейским государствам привели к тому, что...

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«Мы как правило вообще не отслеживаем что там у наших соседей происходит. Мы настолько эгоцентрично заточены на своём горе, что не видим происходящего.

В Польше выборы проходят на фоне ухудшения отношения Польши с ЕС по многим вопросам, в том числе по зерну. И на фоне существенного ухудшения отношения поляков к украинским беженцам, русскоязычным в своём большинстве. Около 26% поляков утверждают, что их отношение к украинцам ухудшилось», – возмутился Дроздов.

Он отметил, что украинскими беженцами недовольны в основном молодые, активные и работающие поляки.

«Если брать это по возрастной категории, то в основном ухудшение отношения идёт от возрастных категорий наиболее продуктивных поляков – молодёжь, до 25 лет, очень ухудшилось отношение. Потом продуктивный возраст, до 45 лет. А это основной избиратель в Польше.

Кстати, основная причина ухудшения отношения заключения в том, что беженцы слишком много хотят, прямо говорят об этом. Слишком высокие требования к Польше, хотят сидеть на выплатах. Каждый третий говорит, что правительственная помощь беженцам длится слишком долго, и слишком большая. И на фоне этого у них выборы», – добавил русофоб.

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