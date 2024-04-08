«Слишком свеж поцелуй Пескова»: Пугачёву пока не объявили иноагентом

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Популярную в прошлом веке певицу Аллу Пугачеву пока не будут объявлять иноагентом.

Об этом со ссылкой на источники в Минюсте РФ сообщают анонимные тг-каналы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Якобы анонимные чиновники назвали доносом обращение руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина в Генпрокуратуру с требованием признать Пугачеву иноагентом.

Политолог Дмитрий Севрюков в своем тг-канале напомнил, что в 2022 году Пугачева сама требовала присвоения ей статуса иноагента из солидарности со своим мужем Максимом Галкиным.

«Наверху справедливо решили, что в сложившейся ситуации вполне достаточно звания иноагента и Галкину, тем более, что на Руси издавна считается, что муж и жена – одна сатана. Точка в истории с Пугачевой еще далеко не поставлена, потому что продолжение сюжета наверняка последует, но окончательное прояснение того, виновата ли она, либо же дело обстоит совсем даже наоборот, наступит не завтра, а в такой перспективе, когда судить об этом можно будет объективно и с высоты прожитых лет и пережитых событий», – написал Севрюков.

Однако раздражение в отношении престарелой певицы и ее мужа-иноагента никуда не делось. Истории про них с удовольствием выкладывают в соцсетях.

Член Совета по правам человека Марина Ахмедова рассказывает о девочке Надийке из Киева, которая поблагодарила «Аллу Борисiвну за то, что она с нами и спела песню «Миллион розових троянд».

«За что Галкин её широко отблагодарил – на украинском. Следом со скрипом подоспел и комментарий от “Борисiвны”. Чета Пугачёвых — Галкиных на днях ещё раз поиграла в игру «Поймай меня, если сможешь». Зачем об этом писать? Затем, чтобы с тем же скрипом эти люди не возвращались сюда обратно, когда о них тут все забудут», – написала Ахмедова.

«Думаю, иноагентом Пугачёву объявят, но попозже. А как вы думаете.. Совсем недавно Дмитрий Песков целовал ей руки, и уже сегодня она иноагент. Есть тут небольшой конфуз. Поэтому перенесут решение на полгода-год», – считает политолог Павел Никаноров.

А блогера и журналиста Вадима Манукяна возмутила видеозапись одного из недавних концертов иноагента Галкина, где он издевается над Филиппом Киркоровым и Лолитой.

«Издеваться публично над теми, с кем был дружен – это настоящее дно, это уже окончательный распад личности», – написал Манукян.