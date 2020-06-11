«Слитый» после нападения Сивохо уверяет, будто Россия уйдет из Донбасса

11.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Москва, вместо продолжения интеграции Донбасса в Россию, якобы пытается как можно скорее избавиться от него.

Об этом в эфире YouTube-канала «Смотрящие» заявил экс-советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо, который, как известно, лишился должности вскоре после нападения националистов.

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«Сейчас ситуация такая, что России Донбасс сейчас не очень нужен. Он сейчас как чемодан без ручки, уходит огромное количество денег на поддержание даже на минимальном уровне, чтобы это всё выглядело более-менее прилично. И Россия сейчас хочет выторговать как можно больше условий для себя, чтобы уйти оттуда. Вот и всё», – сказал он.

Сивохо подчеркнул, что и в украинском истеблишменте возвращение Донбасса под контроль Киева нужно далеко не всем.

«Я думаю, что украинскому руководству возвращение Донбасса и Крыма очень нужно, мы знаем настроения президента. А что творится вокруг президента, я знаю некоторых людей, которым я доверяю, а всё остальное, что крутится вокруг президента – я очень сомневаюсь, что эти люди стремятся к тому, чтобы некоторые оглашенные президентом инициативы исполнялись», – добавил экс-советник секретаря СНБО.