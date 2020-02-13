13.02.2020, Киев, Игорь Петров
 
economics, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, финансы
Просмотров:

«Слив Украины международным рейдерам» – Тимошенко изучила Зе-управленцев и пришла в ужас


Большинство украинских министров являются лоббистами иностранных интересов, а в набсоветах госкомпаний вообще управляют иностранцы.

Об этом в эфире телеканала НАШ заявила лидер фракции ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«За последние несколько недель они сдали Херсонский порт, который просто является природным чудом Украины. Он объединяет речные транзитные магистрали и морские транзитные магистрали.

Херсонский порт мог приносить сотни миллионов долларов. Они его сдали в концессию на 35 лет. Как вы думаете за сколько? Плата-взнос – 12 млн грн. Это дорогая машина столько стоит. У нас уже нет Херсонского порта. Вы думаете, они медленно все делают?

И второй порт сдали за последние дни – Николаевский торговый порт. Только вдумайтесь: он платил в бюджет 155 млн грн. А они сдали в концессию за концессионные платежи 80 млн грн. На 35 лет.

То есть, бюджет уже недополучит половину денег. И они же не вкладывают ни копейки в эти порты, эти так называемые «инвесторы». Реально это международные рейдеры.

И эти международные рейдеры пользуются сегодня президентом Украины. Это не приватизация, это – слив Украины», – подытожила экс-премьер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть