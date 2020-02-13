«Слив Украины международным рейдерам» – Тимошенко изучила Зе-управленцев и пришла в ужас

13.02.2020, Киев, Игорь Петров

Большинство украинских министров являются лоббистами иностранных интересов, а в набсоветах госкомпаний вообще управляют иностранцы.

Об этом в эфире телеканала НАШ заявила лидер фракции ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За последние несколько недель они сдали Херсонский порт, который просто является природным чудом Украины. Он объединяет речные транзитные магистрали и морские транзитные магистрали.

Херсонский порт мог приносить сотни миллионов долларов. Они его сдали в концессию на 35 лет. Как вы думаете за сколько? Плата-взнос – 12 млн грн. Это дорогая машина столько стоит. У нас уже нет Херсонского порта. Вы думаете, они медленно все делают?

И второй порт сдали за последние дни – Николаевский торговый порт. Только вдумайтесь: он платил в бюджет 155 млн грн. А они сдали в концессию за концессионные платежи 80 млн грн. На 35 лет.

То есть, бюджет уже недополучит половину денег. И они же не вкладывают ни копейки в эти порты, эти так называемые «инвесторы». Реально это международные рейдеры.

И эти международные рейдеры пользуются сегодня президентом Украины. Это не приватизация, это – слив Украины», – подытожила экс-премьер.