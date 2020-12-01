Сливы переговоров белорусских чиновников. Запахло заговором против Лукашенко

01.12.2020, Минск, Артем Агафонов

Вчера в интернете появился уже третий слив телефонных переговоров людей с голосами, похожими на голоса близких к Лукашенко людей. На позапрошлой неделе мы уже были свидетелями двух таких утечек.

Первая утечка была об обстоятельствах резонансного убийства оппозиционера Романа Бондаренко, вторая – о подготовке к рейду по минским дворам, где неизвестные в масках устроили настоящее сафари на змагаров.

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Выходило диковато и не совсем правдоподобно, будто бы во всем этом люди из ближайшего окружения Лукашенко принимали личное участие, а свои действия они обсуждали, так и сыпя громкими фамилиями и словами-маркерами.

В третьей записи содержание уже не такое шокирующее и, если бы не должности тех, кому приписывали этот разговор, вообще заурядное. Два человека обсуждают пандемию коронавируса, бардак на работе и начальника, который заставляет работать, несмотря на болезни сотрудников и риск для здоровья остальных. Вот только начальник этот – Лукашенко, а собеседники – его помощник Николай Латышенок и пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

Ковид-диссидентство Лукашенко широко известно. На старте пандемии он начал с отрицания опасности вируса, отказа вводить масочный режим и социальное дистанцирование и своих знаменитых рецептов лечения коронавируса водкой, баней и трактором, над которыми весь мир смеялся, а белорусы плакали.

Не изменил он своих убеждений и сейчас – неделю назад он посетил «красную зону» одной из минских клиник, где лично учил врачей лечить ковидных больных. Начинать терапию он предлагал с лечения психики.

Так что, если предыдущие две записи звучали диковато, то логика этой не вызывает никаких возражений. Логично и то, что ковид-диссидентство Лукашенко здорово напрягает его окружение, вынужденное рисковать здоровьем – как своим, так и близких.

Любому здравомыслящему человеку, живущему в Белоруссии, понятно, что реальная эпидемиологическая ситуация в республике гораздо хуже официальных цифр Минздрава, и переболело уже не полтора процента населения, а во много раз больше. В такой ситуации упорное игнорирование опасности руководителем государства вполне может стать фактором, дестабилизирующим систему изнутри.

Подлинность записей никто до сих пор даже не попытался как-то убедительно подтвердить либо опровергнуть. В конце позапрошлой недели все тот же Лукашенко пообещал «после выходных» доложить подробности по вбросу – что произошло, как произошло, кто это организовывал.

Прошли одни выходные, за ними вторые, а разоблачения все нет. Вместо него – новый слив прослушки. Все это говорит в пользу версии о подлинности переговоров.

Если запись подлинная – у Лукашенко серьезные проблемы, и лояльность к нему собственных спецслужб под большим вопросом. Несмотря на президентское обещание, они не смогли или не захотели – не только найти источник утечки, но и предотвратить повторные сливы переговоров.

Причем, если раньше главным антигероем была Эйсмонт, то сейчас атака идет непосредственно на самого Лукашенко. Называя вещи своими именами, мы имеем дело с самым настоящим заговором.

В случае же, если записи – фейк, то новый вброс призван повысить доверие аудитории к первым двум, которые выглядели немного фантастично и представляли лукашенковских чиновников в совсем уж неприглядном свете.

Третья запись выглядит логично, не вызывает недоумения, и те же чиновники на ней выступают в роли жертв, а не злодеев. Но, если поверить в подлинность третьей записи – придется поверить и в подлинность первых двух. На это и расчет.

Теперь все ждут реакции Лукашенко. Пора уже выполнять обещание и объяснять, что это было. Причем объяснять убедительно, с возбуждением уголовных дел и кадровыми решениями. Каждый день молчания сейчас играет против него.