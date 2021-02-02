Слёзы и радость: Навальный отправлен в колонию

02.02.2021, Москва, Елена Острякова

Мосгорсуд заменил условный срок оппозиционного блогера Алексея Навального на 3,5 года колонии общего режима. Навальный был осужден за мошенничество. При этом должен быть зачтён год, проведённый под домашним арестом.

Пока судья читала приговор блаженная улыбка на лице Навального сменилась мрачной миной. Его жена расплакалась, передает корреспондент «ПолитНавигатор».

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Защита блогера заявила о намерении оспорить приговор. Штаб Навального призвал сторонников выходить на улицы. Центр Москвы усиленно патрулируется полицией.

«Ненавистные мерзавцы, убийцы, воры, лжецы и лицемеры. Вы обязательно ответите за все, что сделали с нашей страной — от Путина лично до каждой последней мразотной “судьи” Репниковой», – истерил в телеграм-канале бежавший в Берлин соратник блогера Леонид Волков.

«2,5 года. Сукиблядьговно. Ярость. Бешенство. Америка, отключай свифт», – написала скандальная либеральная журналистка Божена Рынска.

Зато лидер Левого фронта Сергей Удальцов, который по вине Навального попал в тюрьму в 2011 году после волнений на Болотной, не скрывает радости.

«Ура! Справедливость восторжествовала!», – написал Удальцов.

Политолог Максим Жаров считает, что политический проект «Навальный» не закончен.

«Он был бы закончен, если бы на те же 3,5 года (как минимум) были лишены права занимать госдолжности все те люди, которые все эти годы были внутрироссийскими бенефициарами проекта «Навальный». Но ожидать этого, увы, не приходится», – написал Жаров.

Проект не то, что не закрыт, а наоборот – набирает полную мощность, уверен полулиберальный политолог Илья Гращенков.

«Заключение его в тюрьму – акт политический, завершающий создание «иконы протеста», которой раньше не было. Запад будет использовать «преображенного» Навального для давления на российскую власть. Номинированный на Нобелевскую премию мира, он теперь почти гарантированно ее получит «Санкции им. Навального» теперь практически гарантированы и ударят по истеблишменту. Разоблачения «верхушки власти», вероятно, продолжатся с новой силой», – пророчит недоброе Гращенков.

А вот его прокремлевский коллега Алексей Чеснаков предрекает быстрый разгром несистемной оппозиции.

«Призывая сейчас к несанкционированным акциям (по сути – к беспорядкам), радикальные навальнисты дают власти удобный и обоснованный (можно сказать легитимный) повод для окончательного разгрома политической группировки ФБК», – написал Чеснаков.

Молдавский политолог Эрнест Варданян предрекает новый виток противостояния России и Запада.

«Сделана ставка на повышение ставок, простите за каламбур. Это начало очередного витка конфронтации России с Западом. Навальный здесь не более чем «сакральная жертва режима». Своеобразный Франц Фердинанд наших дней (спасибо, что живой).

В сентябре пройдут выборы в Госдуму, их внутренний и внешний контекст будет крайне сложным. И не забываем о поясе нестабильности: Беларусь, Молдова, Крым/Донбасс, Арцах, Кыргызстан. И не только», – написал Варданян.