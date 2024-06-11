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В результате ракетных и дроновых ударов по энергетической инфраструктуре Украины уничтожено 80 процентов тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС.

Об этом на «конференции по восстановлению Украины» в Берлине заявил потерявший легитимность украинский президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вследствие ударов российских ракет и дронов уничтожено уже 9 гигаватт мощностей. При том, что пик потребления электроэнергии прошлой зимой был 18 гигаватт – итак, половины теперь не существует. Что такое 9 гигаватт? Берлин – это около 2 гигаватт потребностей, Мюнхен – где-то до 3-х. Мы уже потеряли в разы больше генерации, чем объём энергопотребления больших городов. 80% тепловой генерации на Украине, треть гидрогенерации – просто уничтожены Путиным. И это ещё не граница его террора. Но мы должны поставить грань и начать энергетическое восстановление», – причитал Зеленский.

«Но без вашего кредитования и инвестиций мы не сможем это реализовать. И здесь речь не о грантах, а о высокодоходных инвестициях для ваших компаний, о большом рынке для вашего оборудования, о кредитных программах для ваших институций – всё это вместе с нами создаст новый энергетический фундамент, как минимум, десятки тысяч рабочих мест, обеспечит и нам, и вам ощутимый экономический рост», – выпрашивал киевский узурпатор.

Впрочем, озвученные Зеленским масштабы поражения украинской энергетики вызывают сомнения у экспертов.

«Верить этим заплачкам не стоит ни в коем случае. Подобные заявления могут быть элементом информационной борьбы, призванным убедить нас, что мы все делаем правильно. Объективного контроля-то нет – наши дроны так далеко не залетают, а украинские спецслужбы строго следят за тем, чтобы снятые очевидцами видео прилетов не попадали в интернет. Поэтому долбить надо и по уже пораженным объектам энергетики, чтобы исключить возможность их восстановления. И чтобы противник нюх не терял», – считает военкор Александр Коц.

Эксперт по энергетике Александр Фролорв отмечает, что озвученные Зеленским 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС – это не 9, а почти все 20 гигаватт.

«Полагаю, человек это заявивший, чрезвычайно неискренен и пытается ввести кого-то в заблуждение», – дипломатично отметил Фролов.