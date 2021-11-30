«Сломали челюсть, давили дверью»: «слуги» обвинили ОПЗЖ в пытках

30.11.2021  17:46 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
Просмотров:
 
Дзен, Донбасс, Местная власть, Политика, Украина
Новости Украины

Депутаты «ОПЗЖ» в горсовете подконтрольного Киеву Селидово в Донбассе устроили на заседании драку с пытками и тяжкими телесными повреждениями.

Об этом на брифинге в Верховной раде заявил депутат от правящей партии «Слуги народа» Владлен Неклюдов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутаты «ОПЗЖ» в горсовете подконтрольного Киеву Селидово в Донбассе устроили на заседании драку с...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«26 ноября во время заседания Селидовского горсовета, где присутствовали народные депутаты, туда пришёл народный депутат от партии «ОПЗЖ» Мороз со своими помощниками, «принял участие» в заседании горсовета. Когда у него не нашлось доводов для того, чтобы его услышали, он, прикрываясь тем, что защищает права людей с инвалидностью, начал забирать микрофон у председательствующего на заседании Артема Сукова», – утверждает «слуга».

«На помощь ему пришли его помощники, которые устроили драку в зале заседания. Во время этой драки была сломана челюсть депутату от партии «За будущее». Кроме того, депутатка от партии «Слуга народа» Татьяна Мухаметвалиева тоже получила телесное повреждение», – сказал депутат.

«Их побили. Ей руку защемляли дверьми. Представляете, что за пытки посреди белого дня в Селидово в Донецкой области осуществляют депутаты от партии «ОПЗЖ»?», – заявил Неклюдов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть