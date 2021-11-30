«Сломали челюсть, давили дверью»: «слуги» обвинили ОПЗЖ в пытках

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Новости Украины

Депутаты «ОПЗЖ» в горсовете подконтрольного Киеву Селидово в Донбассе устроили на заседании драку с пытками и тяжкими телесными повреждениями.

Об этом на брифинге в Верховной раде заявил депутат от правящей партии «Слуги народа» Владлен Неклюдов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«26 ноября во время заседания Селидовского горсовета, где присутствовали народные депутаты, туда пришёл народный депутат от партии «ОПЗЖ» Мороз со своими помощниками, «принял участие» в заседании горсовета. Когда у него не нашлось доводов для того, чтобы его услышали, он, прикрываясь тем, что защищает права людей с инвалидностью, начал забирать микрофон у председательствующего на заседании Артема Сукова», – утверждает «слуга».

«На помощь ему пришли его помощники, которые устроили драку в зале заседания. Во время этой драки была сломана челюсть депутату от партии «За будущее». Кроме того, депутатка от партии «Слуга народа» Татьяна Мухаметвалиева тоже получила телесное повреждение», – сказал депутат.

«Их побили. Ей руку защемляли дверьми. Представляете, что за пытки посреди белого дня в Селидово в Донецкой области осуществляют депутаты от партии «ОПЗЖ»?», – заявил Неклюдов.