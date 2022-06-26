Сломанные горки, качели и скамейки омрачают отдых в петербургских парках

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С приходом жарких дней многие петербуржцы предпочитают проводить время в парках и скверах, сидя с книжкой, гуляя с друзьями или детьми. К сожалению, из-за недосмотра городского правительства отдых на свежем воздухе нередко омрачается. Жители города массово жалуются на сломанную уличную мебель, спортивные тренажеры, качели и детские горки, которые не только непригодны к использованию, но и могут нанести травмы.

Особенно много жалоб на детские и спортивные площадки в садово-парковых зонах. Петербуржцы сообщают о неисправных качелях, тренажерах и напольном покрытии, требуя привести в порядок опасные элементы.

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Петербуржец Михаил сообщил о дырах в трамплинах скейт-парка Фрунзенского района. В обращении он указал, что при тренировке дети и подростки рискуют получить травму. В подтверждение обратившийся приложил фотографии многочисленных брешей, попав в которые, можно вывихнуть сустав или сломать ногу.

Жалобы поступают и на площадки для самых маленьких. Дети, решившие прокатиться на неисправных качелях или горках, могут упасть и получить травмы.

«В лесопарке вдоль ул.Тамбасова детская горка находится в аварийном состоянии. Отсутствуют доски на полу. В данный момент они прикрыта резиновым покрытием. Данная проблема является прямой угрозой здоровью наших детей», – сообщила Зульфия.

Сломанные лавочки просят починить в Московском районе. Судя по фото, вечерние «посиделки» в парках Петербурга нередко неудобны и даже чреваты занозами. На некоторых скамейках сиденья отсутствуют вовсе.

Пользователь Владислав сообщил администрации города о дырах и сколах в напольном покрытии смотровой площадки в Приморском районе. Примечательно, что автор обращения рассказал о «неудивительном состоянии напольного покрытия», хотя речь, судя по всему, идет о неудовлетворительном уходе за половицами. Впрочем, неумение администрации Петербурга, и, в частности, Комитета по благоустройству справляться с хозяйственным обеспечением города давно известно и удивления действительно не вызывает.

Ранее сообщалось, что петербуржцы вынуждены напоминать сотрудникам Комблага об «азах» профессии, требуя привести в надлежащее состояние городские газоны. Участки травяного покрова в городе неоднородны и не ухожены. Устав наблюдать сухие участки земли на местах, отведенных под зелень, горожане просят Комблаг посеять траву и обеспечить надлежащий уход.