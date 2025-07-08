Сломить ситуацию на фронте в пользу Украины может только чудо – Арестович

Можно сколько угодно спорить о том, под чьим контролем тот или иной населенный пункт в зоне СВО, но это не имеет смысла – в конечном итоге все это займут российские войска.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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