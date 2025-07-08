Сломить ситуацию на фронте в пользу Украины может только чудо – Арестович

Анатолий Лапин.  
08.07.2025 08:53
  (Мск) , Киев
Просмотров: 682
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Можно сколько угодно спорить о том, под чьим контролем тот или иной населенный пункт в зоне СВО, но это не имеет смысла – в конечном итоге все это займут российские войска.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Можно сколько угодно спорить о том, под чьим контролем тот или иной населенный пункт...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Чье Дачное абсолютно неважно, важны тенденции. Тенденция очень простая. Мы пока не знаем, будут ли россияне вдоль по этой трассе от Дачного на запад наступать, охватывая, в полуокружение заводя группировку, которая обороняется на Ореховском направлении. Если они пойдут туда, то считайте, что они начинают ее окружать, подсекать, создавать условия для отхода, либо попадание в окружение.

Нормальный котел, который они рисуют по всему фронту, уже который раз – большой и маленький. Поэтому рано или поздно Дачное возьмут. Возьмут и далее пройдут. И так далее и так далее. Чье оно сегодня, разницы никакой не нет… Кроме чуда, нет ни одной тенденции, способной переломить ситуацию на фронте, к лучшему», – заявил Арестович.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить