Слоупоки из СБУ наконец-то разгадали, кто стоит за никнеймом Colonelcassad и пригрозили уголовкой

Сергей Рыжов.  
04.06.2024 09:55
  (Мск) , Москва
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Дзен, Идиотизм, Интернет, Информвойна, Крым, Россия, СБУ, Севастополь, Украина


СБУ сообщила о подозрении бывшему украинскому гражданину, а ныне известному российскому военному блогеру, обозревателю и эксперту Борису Рожину. По данным украинской охранки именно он якобы придумал ставшее мемом словосочетание «вежливые люди» применительно к российским военным без опознавательных знаков в Крыму. Сейчас же Рожин «призывает уничтожить Харьков».

«По данным следствия, фигурант начал публично поддерживать агрессора еще во время захвата Крыма, где проживал и зарабатывал фрилансингом. Впоследствии он возглавил там оккупационное интернет-издание «Голос Севастополя», распространяющее кремлевские фейки о войне против нашего государства», – утверждают в СБУ.

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СБУ сообщила о подозрении бывшему украинскому гражданину, а ныне известному российскому военному блогеру, обозревателю...

Самое эпичное «открытие» «Избушки», претендующее сразу на высшую номинацию в премии Дарвина – это то, что слоупоки из украинской спецслужбы наконец-то установили, что «антиукраинский контент Рожин распространяет под псевдонимом Colonelcassad через собственные аккаунты в соцсетях, с общей аудиторией почти 1 млн пользователей».


Как говорится, не прошло и десяти лет. А именно столько, если считать от момента присоединения Крыма, Рожин ведет в Интернете под вышеуказанным никнеймом свою деятельность, и все десять лет ее не замечали в СБУ, а заметили только теперь.

«Служба безопасности задокументировала новые преступления блогера-коллаборанта Бориса Рожина. В настоящее время блогер является одним из ключевых рупоров Кремля, который публично поддерживает полномасштабную войну России против Украины и оправдывает военные преступления рашистов.

Среди прочего он призывает к полному уничтожению гражданской инфраструктуры Харькова и выступает за продолжение массированных ракетно-бомбовых ударов по городу», – говорится в релизе СБУ.

 

В общем, Рожину вменили сразу пять статей Уголовного кодекса Украины, по которым ему грозит до 15 лет украинской тюрьмы. Но есть нюанс: «поскольку злоумышленник скрывается на временно оккупированной части Украины, продолжаются комплексные меры, чтобы его найти и наказать».

Искать Рожина собираются под процессуальным руководством «прокуратуры АР Крым и города Севастополя».

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