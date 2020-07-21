«Слов нет для выражения этого скотства» – российский политолог возмутился отношением к соотечественникам

21.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Закон об упрощённом получении гражданства РФ для соотечественников должен был приниматься еще в 1991 году или хотя бы в экстренном порядке в 2014.

Тем не менее, его запоздалое принятие не снимает ответственности с некоторых структур за издевательское отношение к людям, преданным России и желающим получить паспорт РФ.

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Об этом в эфире «Радио Аврора» заявил замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ, политолог Богдан Безпалько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если говорить о русских и соотечественниках, прежде всего, это полное облегчение получения гражданства. У нас сейчас, например, в конце июля вступит в силу затулинский закон, который облегчает получение гражданства именно уроженцам Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана – это как раз, как правило, люди, относящиеся к соотечественникам.

Здесь много чего хорошего, например, эти люди не должны платить пошлину, потому что для мигрантов пошлина 3500 рублей, как и для любого жителя российской глубинки, сумма достаточно весомая. Но тут же – как чёрт из табакерки выскакивает ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД, которое навязчиво-настойчиво предлагает помощь в осуществлении подготовки документов для получения гражданства за какие-то жалкие восемь тысяч», – сетует Безпалько.

По его словам, попытаться оформить бесплатно можно, но это будет напоминать один из рассказов Зощенко, где надо было закреплять в поезде гвоздями багаж за деньги, а юмор весь в том, что один из пассажиров укрепил самостоятельно заранее, но ему всё равно написали, что тара хлипкая и всё равно нуждается в платной упаковке.

«Какого чёрта возникли эти структуры, кто на этом наживается, на наших соотечественниках? Пока мы в своём государстве не наведём порядок, ни о каких целях и задачах развития мы говорить не можем и не будем. Кто наживается, какие чины в МВД получают восемь тысяч с этих несчастных? Это же коммерческая структура, при этом носящая характер федерального госунитарного предприятия!

Мы все прекрасно понимаем, что этот посредник не предлагает услуги, а навязывает. Эти услуги чисто коммерческого характера. По закону этим должны заниматься НКО и НПО, получая грант от государства и оказывать эти услуги бесплатно», – возмутился политолог.

Он отметил, что есть только одно НКО, которое этим занимается – это «Миграция и право» – иностранный агент, который получает деньги откуда-то из-за рубежа.

«Получается, что соотечественник, который приезжает из Казахстана, который входит в ЕАЭС, которому не нужен патент в России, он ничего не может сделать, потому что у него вымогают деньги. Что это за скотство, что это за свинство? У меня слов нет для выражения этого скотства», – негодовал Безпалько.

С экспертом согласился радиоведущий, политолог Аслан Рубаев.

«Я согласен, но мне непонятно затруднение в выдаче паспорта любому русскому автоматом только потому, что он русский, и лёгкую, прямо-таки элементарную выдачу паспорта Жерару Депардьё или кто там ещё получил, какой-то американский боксёр», – возмущался Рубаев.

«Джефф Монсон, американский боксёр, – подсказал Безпалько. – Вы знаете, я не против Депардьё и Монсона – это хорошая пиар-акция и в принципе они вполне заслужили, в конце концов, но я согласен с тем, что люди, которые живут на Донбассе, или просто люди с русским происхождением должны получать паспорт ещё проще».

«Как в Израиле – автоматом. Уже в аэропорту их должны встречать с русским паспортом! Мне кажется, это надо сделать немедленно», – заявил радиоведущий.

«Ладно, Израиль – это государство с очень мощной международной диаспорой, мощнейшими финансовыми ресурсами, но Турция может так делать! Латвия так делает по отношению к своим», – согласился Безпалько.

При этом причиной, почему до сих пор такого нет в России, эксперт назвал очень большую инерционность.

«Вот этот закон затулинский, который вступает в силу в конце июля этого года, его надо было принимать ещё в 1991 году. Ну, хорошо, в 2014 году его надо было принимать в экстренном порядке, чтобы эти люди все смогли сюда приехать и спокойно здесь жить.

Эти люди жаждут служить в армии. Я, может, открою некоторую тайну, но многие из них воюют в российских ЧВК, музыканты, так называемые. Эти люди проливают свою кровь за Россию, и они, конечно, очень обижаются, когда не могут получить самого элементарного – просто права гражданина», – заключил Богдан Безпалько.