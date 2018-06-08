08.06.2018, Киев, Игорь Петров

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Слова Путина дадут Донбассу передышку на месяц

Украине стоит всерьез задуматься над предупреждением Владимира Путина об угрозе ее государственности в случае вооруженной провокации в ходе чемпионата мира по футболу.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» сообщил политолог Владимир Корнилов.

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“Сказано четко, однозначно и недвусмысленно. Надеюсь, Турчинов сотоварищи учтут этот намек и откажутся от своих авантюрных планов на ближайший месяц”, – сказал Корнилов.

Также политолога радует напоминание Путина в адрес чиновников миграционных служб и МВД РФ о необходимости упрощать процесс получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР.

“Да, он это заявляет не впервые. К сожалению, на деле миграционные службы чаще блокируют все эти инициативы. Но, в конце концов, и до них должны дойти прозвучавшие из уст Путина логичные разъяснения экономических и демографических причин, почему они должны работать не как блокировщики данного процесса, а как его ускорители. Во всяком случае, я на это надеюсь”, – заключил политолог.