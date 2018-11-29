Слова украинского адмирала-танкиста о перекрытии Босфора подняли на смех

29.11.2018, Киев, Игорь Петров

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил о намерении обратиться к Турции с просьбой закрыть проход через Босфор для российских кораблей в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Об этом Воронченко сказал на проходящей в Киеве на II Международной конференции по вопросам морской безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике для того, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права», – сказал он, отметив, что статья 19 конвенции Монтрё предусматривает закрытие Босфорского пролива для военных кораблей воюющих держав.

Украинский политолог Сергей Белашко заявил «ПолитНавигатору», что Игорь Воронченко сам не понимает, о чем говорит.

«Игорь Воронченко – танкист, который вообще не очень представляет себе, как функционирует систему военного флота, что такие проливы, территориальные воды, нейтральные воды, экономическая зона и пр. Он рассуждает о том, о чем не имеет представления. Такой вот у нас командующий.

Кто компенсирует Турции убытки (в случае гипотетического перекрытия проливов для судов России)? Суда же не просто так там плывут, они платят лоцманский сбор за проведение через Босфор и Дарданеллы, за то, что работают маяки, навигация, диспетчеры пр. Это серьезная система и ее работу обеспечивают корабли, которые платят за лоцманскую проводку.

Плюс есть еще политические вопросы. Допустим, Турция решила закрыть российским кораблям проливы. А кто будет достраивать атомную электростанцию в Турции? Кто будет достраивать «Турецкий поток»? Танкист-командующий?

Россия взаимодействует с Турцией в Сирии, они там согласовывают свои национальные интересы. Что, теперь Эрдоган с Воронченко будет их согласовывать? Он может, к примеру, обеспечить нейтралитет курдов? Путин может.

Или, наоборот, может денег курдам подкинуть, и те начнут войну на территории Турции. Может это Воронченко сделать? Нет, очевидно. Он может только трепануть бред какой-то. Такой вот уровень украинских полководцев и флотоводцев», – прокомментировал украинский политолог.

Хотя заявление по поводу просьбы к Турции перекрыть проливы для России в общем укладывается в риторику украинских политиков, сказать такое мог только нездоровый человек, считает политолог Александр Семченко.

«Если Воронченко говорил такое, то тут нужны не комментарии политологов, а помощь психиатра. Надо спасать члена общества, адмирала из него уже не получится, но хотя бы перестанет гадить под себя.

История с проливами и их правового статуса – очень старая, старше Украины, и инцидент в Керченском проливе не имеет к этому никакого отношения. Кроме того, Турция тесно связана с Россией экономически. Лучший гарант того, что отношения этих стран будут более-менее безоблачными – 31 млрд куб.м. газа по «Турецкому потоку». И даже когда эти отношения были плохие, после того, как турки сбили российский самолет в Сирии, Турция не думала о том, чтобы закрывать проливы.

Украинские военные допрыгаются с таким заявлениями, в конце концов, Эрдоган вызовет к себе Варфоломея и даст ему указания относительно томоса», – сказал Семченко.